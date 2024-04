Șeful ASF: ,,Implementarea tehnologiei în domeniul financiar reprezintă deja o certitudine”

Implementarea tehnologiei în domeniul financiar vine la pachet cu avantaje, dar şi cu un eşafodaj al riscurilor extrem de eterogene, a afirmat, joi, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, la cea de-a doua ediţie a Forumului educaţiei financiare cu tema “Siguranţa digitală a utlizatorilor de produse şi servicii financiare”.

“Implementarea tehnologiei în domeniul financiar reprezintă deja o certitudine care vine la pachet cu avantaje, dar şi cu un eşafodaj al riscurilor extrem de eterogene, care trebuie gestionate cu foarte mare atenţie. Complexitatea acestei problematici trebuie abordată pe mai multe paliere, întrucât schimbarea de paradigmă, venită odată cu tehnologizarea serviciilor financiare, are nevoie de o alocare de resurse atât pe zona educaţiei financiare, cât şi pe cea de reglementare şi de supraveghere. România are o nevoie acută de educaţie financiară. Nu mai este niciun secret că suntem din păcate în coada clasamentului european la acest capitol, dar cred că împreună, toţi cei prezenţi în această sală, avem forţa şi priceperea de a face ca această situaţie de fapt să se schimbe fundamental. Ştiu că există pe piaţă multe proiecte şi programe de educaţie financiară foarte bine alcătuite, care acoperă toate categoriile de public. Sunt ferm convins că vom vedea curând rezultatele acestor eforturi conjugate, iar România va primi, în următorii ani, o notă foarte bună la materia numită educaţie financiară. Apreciez aşadar tot ceea ce am reuşit să construim, împreună, şi consider că astfel putem conferi relevanţă, forţă şi cuprindere proiectelor de acest fel”, a declarat Petrescu.

El a menţionat că ASF va continua să dezvolte proiecte de educaţie financiară, care să fie în deplină concordanţă cu evoluţiile de pe pieţele financiare non-bancare.

“Digitalizarea serviciilor şi produselor financiare are nevoie de educaţie financiară temeinic făcută. Cele două concepte sunt interdependente şi trebuie să se sprijine reciproc pentru că altfel nu vom putea vorbi niciodată despre un succes real în ceea ce priveşte implementarea tehnologiilor în zona financiară. Consumatorii trebuie să se informeze temeinic înainte de a face tranzacţii sau achiziţii financiare online întrucât imaginaţia celor care comit fraude în acest domeniu este foarte bogată. Aceştia profită, la rândul lor, de efervescenţa de pe această piaţă, dar şi de dezvoltarea tehnologiilor pentru a-şi pune în operă schemele frauduloase. De aceea, cred că, prin educaţie financiară, vom putea să fim cu un pas înainte şi să dezamorsăm multe din tentativele de fraudă despre care tot auzim”, a spus acesta.

Potrivit sursei citate, dincolo de educaţie financiară, este nevoie şi de o redesenare a modului în care este reglementată şi supravegheată piaţa financiară.

“Noi, ca autoritate de reglementare şi de supraveghere, trebuie să ţinem pasul cu noile tehnologii şi să ne actualizăm în permanenţă toate instrumentele, astfel încât să putem răspunde provocărilor care vin la pachet cu tot ceea ce înseamnă Fintech şi AI. Tranzacţiile online au astăzi o cu totul altă dimensiune faţă de acum 20 de ani. De aceea, este nevoie de un cadru legislativ modern, suplu, eficient, care să confere o transparenţă totală acestui capitol al tranzacţiilor online. După cum ştiţi lucrăm deja la o serie de modificări legislative care să ne permită să blocăm instant orice site care promovează investiţii frauduloase. Banii celor care fac investiţii online sau care achiziţionează servicii financiare prin intermediul internetului trebuie să fie în siguranţă deplină în fiecare moment”, a subliniat şeful ASF.