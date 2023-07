Șeful ANPC, scandal cu poliția. Horia Constantinescu l-a sunat pe şeful IPJ Constanţa când a fost oprit în trafic

Un nou scandal între un șef al unei autorități a statului şi Poliţie. Horia Constantinescu, preşedintele ANPC, a fost înregistrat de camera de corp a unui agent de la poliţia din Eforie în timp ce îl suna pe şeful IPJ Constanţa când a fost oprit în trafic.

Conform înregistrării, care ar fi din august 2020, Horia Constantinescu nu i-a prezentat actele agentului de poliţie, ci i-a înmânat legitimaţia de la ANPC şi i-a transmis că se grăbea la o intervenţie la un hotel, acolo unde o colegă ar fi fost agresată în timpul unei inspecţii. Pentru că agentul nu l-a lăsat să plece, Horia Constantinescu a apelat la şeful IPJ Constanţa, potrivit stiri.tvr.ro.

Discuția dintre agent și șeful ANPC:

Poliţist: Vă rog să îmi prezentaţi documentele.

Horia Constantinescu: Da, vă mai prezint o dată legitimaţia.

Poliţist: Nu, mi-aţi prezentat o legitimaţie. Documentele personale şi auto.

Horia Constantinescu: Domnule, am plecat la acest incident. Vă rog eu, sunaţi la 112 sau îl sun eu pe dl Glugă ca să vă tempereze puţin avântul.

Poliţist: Da, sunaţi-l pe dl Glugă.

Horia Constantinescu: Da, dacă asta e atitudinea poliţienească…

Poliţist: Nu am voie să vă legitimez?

Horia Constantinescu: Ba da, dar eu vă spun că sunt la un incident, mi-au bătut o colegă în hotelul Oxford.

Poliţist: Am înţeles, bănuiesc că sunt organe de poliţie în zonă, se deplasează. Dvs sunteţi intervenţie sau ce?

Horia Constantinescu, vorbind la telefon cu șeful IPJ Constanța: E adevărat că alergam maşina, ca să ajung să îmi salvez colega de acolo, că e bătută, scuipată, până ajung colegii dvs. Da, a fost bătută, scuipată. Am plecat din sudul litoralului ca să ajung în Mamaia, la incident. M-au oprit, că alergam maşina spre incident. Da, da, da, acum, sunt două apeluri la 112, al meu şi al colegei bătute. Nu ştiu, o plătesc contravenţia, dacă asta e nevoie. Am înţeles. Eram curios dacă se poate, măcar colegii mei să fie ajutaţi de un echipaj acolo. Am înţeles.