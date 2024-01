Marele artist ploieștean( pictor, sculptor, poet), Ștefan Râmniceanu, a lansat vineri seara volumul de poezii EXIL, pe scena Filarmonicii din Ploiești, ai cărei artiști au interpretat, pe parcursul acesteia, o serie de pasaje muzicale ce au făcut ca manifestarea artistică să fie una cu totul deosebită.

Printre invitații speciali ai serii s-au numărat marea actriță Maia Morgenstern, Vlad Mateescu, directorul Filarmonicii „Paul Costantinescu”, și Daniel Nicodim, viceprimarul orașului Ploiești, promotori ai artei și ai legăturii ce se creează între muzică și poezie.

„ Bucuria revederii cu Maestrul pe care îl consider un veritabil ambasador al Ploieștiului în lume a fost dublată, la Filarmonica „Paul Constantinescu”, de emoția spectacolului liric excepțional, în interpretarea prestigioasei Doamne a teatrului românesc, Maia Morgenstern, și a poetului însuși.

Sunt recunoscător pentru momentele emoționante la care am participat, provocate de cuvintele frumoase ale tuturor invitaților dar și de muzica inspirată a Cvartetului Chronos al Filarmonicii ”Paul Constantinescu” și sunt convins că așteptările de frumos ale tuturor ploieștenilor vor găsi curând împlinire.

Și asta pentru că a fost primul eveniment care deschide seria manifestărilor de mare importanță culturală de care publicul se va bucura în 2024, sub egida #Ploiești – Capitala Tineretului în România ”, a transmis viceprimarul Ploieștiului, Daniel Nicodim.

Foto credit@Mihail Oprescu, Filarmonica Ploiești, 12 ianuarie 2024

Au luat cuvântul criticul literar Alexandru Cistelecan, jurnalistul Cornel Nistorescu și Ștefan Râmniceanu, pictor, scultor, cineast. Programul a inclus și recitalul cvartetului Chronos al filarmonicii ploieștene, vizionarea filmului documentar „Urme” – Ștefan Râmniceanu, recital de autor Maia Morgenstern și Ștefan Râmniceanu și sesiune de autografe.

