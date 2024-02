Schimbări privind plajele românești. Decizii luate de Guvern în această săptămână

Şi anul acesta debutul sezonului estival pe litoral va fi unul cu probleme. Au fost realizate zeci de hectare de plaje noi, care însă nu au fost atribuite nimănui. Licitaţiile vor începe cel mai devreme în luna aprilie, însă prea târziu pentru a fi amenajate la timp, spun operatorii economici.

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan Radu Oprea, spune că abia săptămâna aceasta urmează să se întâlnească cu reprezentanții ministerului Mediului și cei de la Apele Române pentru a lua o decizie clară în privința modului în care vor funcționa plajele de la noi. Știm bine de anul trecut, că pe plajele de pe litoralul românesc a cam bătut vântul anul trecut, iar mulți operatori au cam rămas cu buza umflată pentru că turiștii i-au evitat din cauza prețurilor piperate, dar și a serviciilor de slabă calitate.

,,Faptul că astăzi posibilitatea de a închiria o plajă este de un an sau doi, cu obligația de a reda plaja așa cum a fost concesionată, adică să demolezi toate construcțiile pe care le-ai făcut, au ca efect creșterea prețului cu care un turist închiriază, spre exemplu, un șezlong sau poate să aibă acces la serviciile de pe acea plajă. Ne dorim ca împreună cu Apele Române, cu Ministerul Mediului, cu operatorii din turism să avem o soluție și să începem discuțiile săptămâna aceasta, astfel încât să poată să aibă o prognoză, o predictibilitate, astfel încât prețurile și serviciile, calitatea serviciilor pe care le oferă să fie mai bune.”, a declarat ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan Radu Oprea.

În cel mai optimist scenariu, licitaţiile vor avea loc la începutul primăverii. Abia apoi sectoarele de plajă licitate vor fi predate chiriașilor. Ministrul Turismului consideră că trebuie făcute schimbări urgente.

,,Din punctul meu de vedere, așa cum am vorbit – și aici spun punctul de vedere al organizațiilor patronale – trebuie să fie pe un termen mai lung de timp. Dau cu titlu de exemplu, dacă este un contract de închiriere pe 10 ani, interesul meu ca antreprenor este să ofer servicii de calitate, la prețuri corecte, astfel încât să am turiști și în anul doi, și în anul cinci, și în anul șapte și în anul nouă. Dacă sunt pe o perioadă foarte scurtă de timp, un an, doi ani, în care trebuie să investesc și să-mi iau și costurile de demolare a construcțiilor și de ecologizare a plajei respective în calcul, plus costurile de închiriere, lucrurile acestea te fac, implicit, într-un calcul foarte simplu, să scumpești serviciile pe care le oferi turiștilor. Eu cred în faptul că antreprenorii din România sunt maturi astăzi și știu foarte bine cum să facă să-și atragă turiști. Este interesul lor.”, a mai spus ministrul turismului.

„Apele Române” organizează licitația pentru 48 de subsectoare de plajă de pe litoral. Mai mult de jumătate sunt din stațiunea Mamaia.

Conform Ordonanței nr. 8/martie 2023, ANAR are în vedere organizarea unei noi proceduri de licitație publică cu scoaterea la licitație a subsectoarelor neatribuite în cele trei etape organizate în 2023 și care fac obiectul Ordonanței.



Este vorba despre 48 de subsectoare din stațiunile Mamaia, Constanța, Venus, Saturn, Mangalia și Vama Veche. Dintre acestea, mai mult de jumătate, respectiv 38 de subsectoare sunt din stațiunea Mamaia.



Anunțul de participare va fi publicat pe site-ul instituției www.rowater.ro, în subsecțiunea „Licitații” în următoarea perioadă de timp.

Nu este exclusă nici varianta ca rezultatatele licitaţiilor să fie atacate în instanţă, lucru care ar putea duce la suspendarea întregului proces de închiriere a plajelor.

Tot turiştii vor fi cei care vor suporta majorările de preţuri pentru autorizaţiile operatorilor. Din cauza acestor probleme, o parte dintre turişti spun că preferă să meargă pe plajele din alte ţări.

Pe litoral sunt sute de operatori de plajă iar mulţi au contractele expirate.

Deși ministrul Turismului are planuri bune pentru a rezolva problema plajelor care să fie luate în administrare pe o perioadă mai lungă de timp, ne izbim de de problema gestionării lor, dar și a serviciilor scumpe și de o calitate inferioară celor din Bulgaria, Grecia și Turcia.

