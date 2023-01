Rusia va prelua controlul celei mai mari părți a orașului minier Soledar din Ucraina

Rusia ”probabil” că urmează să preia controlul celei mai mari părţi a orașului minier Soledar, în urma unei bătălii de mai multe luni cu armata ucraineană, estimează Ministerul britanic al Apărării, relatează BBC News, potrivit news.ro.

Armata rusă şi mercenari din cadrul grupării paramilitare ruse Wagner au realizat ”avansări” în ultimele patru zile, potrivit ministerului britanic.

Oraşul Soledar se învecineză cu oraşul Bahmut, teatrul unei bătălii sângeroase.

Preşedintele ucrainean Violodimir Zelenski declara că la Soledar ”aproape că nu există viaţă” şi nici ”ziduri întregi”.

”Întregul pământ de lângă Soledar este acoperit de cadavrele ocupanţilor”, a subliniat el.

”Aşa arată nebunia”, a denunţat Zelenski.

Oraşul Soledar, care avea o populaţie de aproximativ 10.000 de locuitori înainte de război, poate fi considerat o trambulină în vederea cuceririi Bahmutului, iar valoarea sa strategică este discutabilă, scrie BBC.

Rusia va deține probabil controlul asupra orașului minier Soledar, tunelurile dezafectate de aici fiind de importanță strategică pentru ambele armate

Însă un oficial american estima săptămâna trecută că şeful Wagner, Evgheni Prigojin vrea să cucerească minele de gips şi sare din zonă.

Potrivit ministerului britanic al Apărării, confruntările armate s-au concentrat asupra intrării în nişte tuneluri dezafectate, lungi de 200 de kilometri, iar atât Rusia, cât şi Ucraina ”probabil se tem că ele pot fi folosite în vederea infiltrării în spatele liniilor inamice”.

Prigojin şi-a confirmat interesul faţă de mine, pe care le-a catalogat drept ”cireaşa de pe tort” în importanţa strategică a zonei Bahmut.

El le-a prezentat drept o ”reţea de oraşe subterane” în care poat încăpea ”un grup mare de oameni, la o adâncime de 80-100 de metri” şi prin care se pot deplasa tancuri şi alte vehicule militare.

Însă Ministerul britanic al Apărării consideră că ”este puţin puţin probabil” ca Rusia să cucerească Bahmutul ”imediat”, din cauza ”liniilor de apărare stabile” ale Ucranei.

Un oficial militar american de rang înalt de la Departamentul Apărării anunţa luni că o ”bună parte” a Soledar se află pe mâinile ruşilor.

Confruntările armate continuă la Bahmut de mai multe luni, însă oficialul american le-a catalogat pe cele din ultima perioadă drept ”sălbatice”.

Doi cetăţeni britanici, Andrew Bagshaw şi Christopher Parry, voluntari potrivit poliţiei, care au văzuţi ultima oară îndreptându-se către Soledar, au fost daţi dispăruţi în regiune.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a mulţumit militarilor care apără oraşul Soledar, subliniind că rezistenţa lor ”a făcut Ucraina să câştige timp şi putere în plus”.

Statul Major ucrainean a anunţat pe Facebook că armata ucraienană a respins luni atacuri vizând 13 centre populate, inclusiv la Soledar şi Bahmut.

Un analist militar ucrainean, Oleg Jdanov, consideră că nici Soledarul şi nici Bahmutul nu sunt importante din punct de vedere operaţional, în pofida îndelunhatei şi intensei Bătăţii de la Bahmut.

Rusia ”încearcă să demonstreze întregii lumi că armata rusă este capabilă să învingă”, a declarat el luni ziarului ucrainean ”Gazeta”.

Rusia a suferit o serie de înfrângeri în Ucraina şi a pierdut singura capitală regională ucraineană pe care o cucerise la începutul invaziei, la 24 februarie.

Un think-tank american, Institute for the Study of War, estimează că Prigojin ”va continua să folosească atât succese confirmate, cât şi fabricate ale grupului Wagner, drept singura forţă rusească în Ucraina capabilă să obţină câştiguri tangibile”.

