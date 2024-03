Românii, îndrăgostiți de destinațiile exotice. Numărul cererilor s-a dublat în ultimii doi ani

Aflați la București, pentru a participa la cea de-a doua ediție a evenimentului Eturia Partners Event, reprezentanții unor importante lanțuri hoteliere din destinații exotice, autorități de turism internaționale și peste 80 de agenții de turism din România au ajuns la concluzia că piața de turism autohtonă are din ce în ce mai mult potențial în contextul dublării cererilor de vacanțe exotice în ultimii doi ani.

Eturia Partners Event aduce împreună hotelieri, autorități de turism și peste 80 de agenții de turism din România. Scopul Eturia este acela de a duce calitatea serviciilor turistice, oferite românilor, la un nivel superior prin crearea de conexiuni valoroase între agențiile de turism din toată țara, hotelieri de top, autorități de turism și reprezentanți ai misiunilor diplomatice ale altor state în România.

De asemenea, prin acest eveniment, Eturia își dorește să crească vizibilitatea destinațiilor și unităților hoteliere care pot oferi experiențe deosebite românilor și care pot ajunge la aceștia printr-un ecosistem pe care agenția dorește să îl dezvolte tot mai mult, prin parteneriatele pe care le-a încheiat în cei 17 ani de existență.

“Acest eveniment vine natural, este o sămânță plantată acum 17 ani, atunci când am început să construim parteneriate valoroase pe tot Globul, din dorința de a le oferi turiștilor din România cele mai bune servicii turistice, experiențe autentice și siguranța unor colaboratori locali care să fie în permanență la dispoziția acestora. Astfel, am ajuns la peste 150 de destinații în portofoliu, 1000 de hoteluri direct contractate în toată lumea, peste 300 de parteneri locali și zeci de proiecte lucrate cu autorități de turism de pe mai multe continente. Când am tras linie, ne-am gândit că ar fi benefic pentru turiștii români să extindem beneficiile acestor parteneriate către toată piața de turism din România și am decis să organizăm acest tip de întâlniri deoarece piața din țara noastră devine, în fiecare an, mai atractivă pentru jucătorii din turism de peste hotare,” declară Sorin Stoica, CEO Eturia.

“Suntem cu adevărat bucuroși să vedem că eforturile noastre de a face Jamaica mai vizibilă și mai accesibilă în România dau roade și suntem foarte încântați să oferim ospitalitatea noastră jamaicană acestei minunate piețe emergente. Jamaica este cunoscută de mulți din întreaga lume ca țara Reggae-ului și a Ritmului, dar suntem bucuroși să observam ca aceasta destinație este apreciată din mult mai multe puncte de vedere de către români. Jamaica este destinația de vizitat atunci când doriți să vă resetați, să vă reîncărcați și să vă relaxați. Acesta este și locul de vizitat atunci când sunteți în căutare de aventură și romantism, este locul pentru distracție non-stop care poate fi experimentată în oricare dintre cele 6 zone de pe insulă: Montego Bay, Negril, Kingston, Ocho Rios, Port Antonio, Coasta de Sud,” declară Chevannes Barragan De Luyz, Business Development Manager Jamaica Tourist Board.

“Recunoaștem importanța pieței din România și observăm faptul că aceasta este în plină dezvoltare, prin urmare suntem încrezători că turiștii români vor ajunge în scurt timp să descopere frumusețile Qatarului. În sprijinul acestui demers vin atât campaniile de promovare pe care Biroul de turism Qatar le face în România, dar și relațiile comerciale solide datorate zborurilor directe ale Qatar Airways între cele două state. Prin aceste zboruri directe către Doha, ne propunem nu numai să facilităm traficul de business, ci să prezentăm și atracțiile țării în vederea promovării turismului. Strategia statului Qatar, în materie de dezvoltare a turismului, este ca până în 2030, țara să atingă o țintă de sosiri de turiști de 6 milioane de persoane,” Zeynep Damla Bayik, Regional Manager QATAR Tourism Board.

