România riscă să piardă bani din PNRR. Marcel Ciolacu: ‘Nu sunt de acord să scădem din nou acest prag’

Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, că nu intenționează să propună Comisiei Europene un alt prag mai mic de cel de 500.000 de euro decât cel aprobat la finalul lunii trecute, însă nu a exclus negocierile.

„Nu eu am făcut PNRR. Eu eram în opoziție și țipam că nu pot citi PNRR pentru că este ținut la secret. Eu m-am dus acum la Bruxelles, i-am arătat dnei Ursula von der Leyen și mi-a spus: „asta ați scris cu mânuța dvs”. (…) Acum vin, ca niște ipocriți ce sunt, și spun „ia uite, domne, ce s-a întâmplat”. Păi voi ați lăsat, ați trecut. Să vină dl Cîțu și să vă povestească cum a trecut cu microîntreprinderile acolo ca să fie până în 100.000, până în 60.000, cum se scade pragul. El a trecut cu mânuța lui. Ce a făcut coaliția? A decis atunci să scadă de la 1.000.000 la 500.000 de mii. Cel mai mare prag de 200.000 euro din Europa era în Portugalia și acolo s-a scăzut.

Eu în acest moment am discutat cu Comisia, avem Jalonul 206, care este cuprins în Cererea de plată numărul 3 să avem o negociere la Bruxelles, fiindcă nu sunt de acord, mai ales că s-a scăzut deja anul trecut, nu a trecut nici măcar un an fiscal, să scădem din nou acest prag. Dar aceste lucruri se negociază. Dacă nu, Comisia consideră că România pierde 500 mil. de euro pentru că nu scade pragul la microîntreprinderi. Dar vom încerca, așa cum am făcut și cu deficitul”, a spus Marcel Ciolacu, la interviurile DCNews.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!