România se află pe locul al doilea în Europa ca număr de specialişti IT, 4 din 10 angajaţi fiind femei, susţin reprezentanţii unei platforme specializate în recrutare.

“Numărul de specialişti IT angajaţi în România a înregistrat o creştere constantă în ultimii ani, fiind unul dintre sectoarele cu cele mai mari salarii, dar şi cu un grad mare de mobilitate a forţei de muncă”, se menţionează în comunicat.

Profilul angajatului în IT şi provocările pe care activitatea profesională în acest domeniu le ridică sunt conturate în studiul “Cum e să lucrezi în IT în 2024”, realizat de platforma de recrutare online bestjobs în parteneriat cu Orion Innovation, lider global de servicii şi soluţii IT.

Astfel, 3 din 5 angajaţi în IT&C consideră 2024 un an care va aduce schimbări semnificative în industria IT.

Salariul (30%), posibilităţile de dezvoltare şi creştere (20%), flexibilitatea modului de lucru (15%) şi pachetul de beneficii (13%) sunt cele mai importante criterii de care specialiştii în IT ţin cont în acceptarea unei oferte de angajare. Cu toate acestea, 47% dintre respondenţii studiului consideră că este mai greu în această perioadă să facă o schimbare profesională.

În România, în luna august 2023, figurau 240.800 angajaţi în IT&C, 82% dintre ei având până în 34 de ani, potrivit datelor Eurostat. Astfel, România se situează pe locul 2 în Europa ca număr de specialişti angajaţi în IT şi pe locul 5 în rândul ţărilor UE ca procent de femei cu studii în IT&C, ce activează ca specialişti IT (29,9%).

Angajaţii în IT preferă să lucreze remote (89%) măcar câteva zile pe săptămână, însă momentan modul de lucru este împărţit între remote (38%), hibrid (28%) şi de la birou (36%). Deşi lipsa contactului fizic şi a interacţiunii în timp real poate duce la o pierdere a conexiunii umane şi la o scădere a nivelului de angajament şi coeziune în echipă, o relaţie bună cu colegii de muncă este considerată importantă de 94% dintre respondenţii sondajului.

“Angajaţii din IT sunt familiarizaţi cu lucrul remote cu mult înainte ca acesta să fie adoptat de întreaga piaţă, datorită specificului activităţii din acest domeniu. Acest lucru a făcut ca echipele să dezvolte tool-uri şi metode de comunicare care să depăşească distanţa fizică, pentru a crea echipe coezive, unde există diversitate şi incluziune. Astfel că, în 2024 avem o piaţă IT matură, dinamică, care conduce la nivel european atât ca talente, cât şi ca reprezentativitate în rândul femeilor”, spune Ana Vişian, Marketing Manager bestjobs.

Conform studiului, pentru angajaţii în IT, salariul şi beneficiile extrasalariale sunt motivele care îi determină să rămână sau nu la actualul loc de muncă, 55% dintre respondenţi aşteptând o creştere de minimum 10% a salariului în acest an. Salariul mediu net pentru un specialist IT junior (0-2 ani experienţă) porneşte de la 800 euro net şi poate ajunge la peste 3.000 euro net, în cazul unui specialist IT senior.

Totodată, în topul beneficiilor pe care le primesc la locul de muncă, ca parte din pachetul salarial, se numără program şi mod de lucru flexibil, tichete de masă, acces la servicii medicale private, asigurare medicală, cursuri de specializare şi dezvoltare personală. Pe lângă acestea, angajaţii IT îşi doresc să primească şi al 13-lea salariu, bonusuri de performanţă, suport în certificări profesionale, pensie privată sau acţiuni în companie.

“La Orion Innovation România, încurajăm creşterea şi dezvoltarea angajaţilor noştri. Bugetele dedicate pentru cursuri şi certificări, programele noastre de formare şi oportunităţile de mentorat disponibile vin să susţină o creştere solidă în carieră, contribuind la formarea unei echipe motivate şi bine pregătite. Succesul tuturor angajaţilor este important pentru noi şi suntem aici pentru a-i sprijini pe parcurs”, a afirmat Leo Radu, Manager General, Orion Innovation Romania.

Întrebaţi ce îi motivează la locul de muncă, IT-iştii respondenţi menţionează că rezultatul pozitiv al muncii lor, satisfacţia personală de a reuşi ceva nou, posibilitatea de a obţine o promovare sau aprecierile superiorilor şi echipei îi determină să se implice cel mai mult la job. În sens opus, ce îi demotivează şi îi face să se îndrepte către o schimbare profesională sunt lipsa unei măriri de salariu, starea de burnout (oboseală extremă), faptul că munca pe care o fac nu le aduce nicio satisfacţie şi lipsa aprecierilor din partea superiorilor şi echipei.

Sondajul a fost realizat în perioada noiembrie-decembrie 2023, pe un eşantion de 840 angajaţi în domeniul IT din România.

Bestjobs este o platformă de recrutare online din România, cu o experienţă de peste 24 de ani în domeniu. Pe bestjobs sunt peste 35.000 de joburi şi 4,6 milioane de profesionişti conectaţi la piaţa muncii.

Orion Innovation (“Orion”) este lider global în servicii de transformare digitală şi dezvoltare de produse, cu 12 centre de livrare majore răspândite în America, APAC şi EMEA.

