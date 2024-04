Rezultatele Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 din 21 aprilie 2024. Numerele câștigătoare și premiile puse în joc

Duminică, 21 aprilie 2024, Loteria Română a organizat noi trageri pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40.

Rezultate LOTO duminică 21 aprilie 2024

Rezultate JOKER: 26, 14, 11, 1, 12 +18

Rezultate Loto 5 din 40: 9, 19, 2, 14, 30, 25

Rezultate Loto 6 din 49: 47, 17, 28, 29, 26, 40

Rezultate Noroc: 5 5 8 2 3 7 9

Rezultate Noroc Plus: 1 7 6 3 1 4

Rezultate Super Noroc: 3 4 1 6 7 0

La Loto 6/49, se inregistrează la categoria I un report de peste 1,54 milioane de lei (peste 311.300 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 9,14 milioane de lei (peste 1,83 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, reportul este in valoare de peste 2,17 milioane de lei (peste 436.400 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report de peste 286.000 de lei (peste 57.400 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 181.400 de lei (peste 36.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este se înregistrează report peste 115.300 de lei (peste 23.100 de euro), iar la categoria a II-a – un report in valoare de peste 57.600 de lei (peste 11.500 de euro). La Super Noroc, este în joc un report cumulat in valoare de peste 30.900 de lei.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!