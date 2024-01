Criza din sistemul sanitar e departe de un final. Premierul Marcel Ciolacu spune că bugetul în Sănătate este mai mare cu 40% față de anul trecut, banii nu reprezintă o problemă, însă vor fi deblocate 8.000 de posturi din cele 30.000 necesare la nivelul sistemului, adică undeva la 27% din necesar. Sindicaliștii din Sănătate nu se lasă impresionați și vor continua protestele.

Marcel Ciolacu a declarat că bani sunt, dar corect este să-i plătească mai bine pe medicii care muncesc serios.

”Deblocăm angajările pentru aproape 8.000 de posturi în Sănătate şi Asistenţă Socială. Astfel, toate spitalele importante care au deficit de medici, asistente şi infirmieri vor putea face rapid angajări”, a transmis premierul Ciolacu în şedinţa de Guvern.

De asemenea s-au mai aprobat la dezvoltare încă 1510 de posturi pentru medici, 1847 asistente, moașe și infirmiere, 345 personaj de specialitate, 853 personal auxiliar.

Ciolacu a precizat că ”Ministerul Sănătăţii are în acest an un buget cu peste 40% mai mare decât în 2023, deci nu este vorba de vreo problemă financiară”.

”De altfel, am alocat circa 6,6 miliarde de lei, în acestă lună, cu care am închis datoriile pe anul trecut din sistemul sanitar, asigurând şi cheltuielile curente pe luna ianuarie, pentru medicamente şi servicii medicale. Însă, fiecare angajare trebuie să se reflecte, în mod concret, în servicii mai bune pentru pacienţi, un plus de empatie şi de responsabilitate. Asta este valabil şi pentru medicii de familie”, a subliniat premierul.

Federaţia Sanitas anuntă că nu renunţă la proteste doar pentru că Guvernul deblochează câteva mii de posturi în sistemul medical. Sindicaliştii insistă ca salariile angajaţilor din Sănătate să fie mărite cu 20%.

,,A fost un pic de bunăvoinţă această deblocare, dar nu ne rezolvă problema. Mai importanţi sunt acei 20% pentru tot sistemul de sănătate, la care nu renunţăm. Am încheiat un consiliu naţional extrem de important cu reprezentanţii din toate judeţele, lumea este mai hotărâtă şi mai unită ca niciodată să mergem spre acest punct care este extrem de periculos pentru sistemul de sănătate, şi anume, o grevă.”, a declarat Leonard Bărăscu, președinte Sanitas.

La rândul său, ministrul Sănătății a declarat că Guvernul va încerca să găsească soluţii în cursul acestui trimestru privind salarizarea personalului TESA din sistemul sanitar.

Ministrul a fost întrebat într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, despre faptul că Federaţia Sindicală SANITAS a anunţat că a strâns deja 50.000 de semnături pentru a declanşa greva generală, menţionând ca principală nemulţumire salariile.

„Există contacte, au existat discuţii şi cu cei de la SANITAS. Într-adevăr, este o problemă sensibilă, mai ales la nivelul personalului TESA din spitale şi încercăm ca în perioada următoare, în cursul acestui trimestru, să găsim o soluţie şi pentru personalul TESA, unde există într-adevăr situaţii în care salarizarea personalului nu este stimulativă şi, mă rog, comparativ şi cu alt personal care lucrează în unitatea sanitară, mai ales la nivelul spitalelor”, a declarat Alexandru Rafila.

El a fost întrebat dacă se vor acorda majorări de salarii în perioada următoare, raportat la cele pe care le-a menţionat.

„Este o discuţie. Vă daţi seama că majorările de salarii nu le acordă Ministerul Sănătăţii, cu toate că unii aşa înţeleg, nu le acordăm noi. Trebuie să existe în primul rând dialog şi, bineînţeles, o disponibilitate şi în funcţie de modul în care se strâng banii la bugetul de stat, încât acest lucru să poată să fie nu numai aprobat, ci şi implementat”, a declarat Rafila.

Deblocarea posturilor în instituțiile de stat este solicitată în aproape toate domeniile la nivelul țării. Guvernul a decis să facă economie la buget și astfel din luna mai a anului trecut teoretic nu se mai fac angajări, însă sunt cazuri în care se organizează concursuri. De asemenea, din luna iulie vor începe restructurările la vârful instituțiilor, adică așa cum spune ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, șefimea va fi redusă cu cel puțin 30 de procente.

De altfel, este de așteptat ca odată cu digitalizarea în instituții să nu mai fie angajați funcționari publici, cel puțin teoretic. Dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, România ocupă prima poziție în clasamentul privind raportul dintre cheltuielile cu salariile din sectorul bugetar și totalul de veniturile anuale încasate.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!