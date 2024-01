Reprezentanţii Cancelariei prim-ministrului au avut, joi, la Palatul Victoria, o întâlnire cu reprezentanţi ai transportatorilor din toate zonele României, prilej cu care s-a convenit ca ministerele şi instituţiile cu atribuţii în domeniu să fie informate despre problemele ridicate, conform agerpres.ro.

“Dialogul dintre cele două părţi a vizat analizarea problemelor cu care se confruntă sectorul transportatorilor şi a soluţiilor de rezolvare la situaţiile punctuale ridicate în cadrul întâlnirii. În urma consultărilor, s-a convenit că ministerele şi instituţiile cu atribuţii în rezolvarea aspectelor semnalate vor fi informate de către Cancelaria Prim-ministrului despre problemele ridicate, în vederea găsirii celor mai potrivite soluţii”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

Astfel, s-a agreat ca cel mai târziu până la sfârşitul săptămânii viitoare să fie stabilită o întâlnire de lucru între reprezentanţii transportatorilor care au participat la consultările de la Guvern şi cei ai Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru a discuta aspectele semnalate în legătură cu asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) şi a găsi soluţii aplicabile la problematicile semnalate de transportatori.

La întâlnire au participat din partea Guvernului Florin Spătaru, Ovidiu Gheorghe şi Daniel Botănoiu, consilieri de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, iar din partea transportatorilor reprezentanţi desemnaţi din toate zonele ţării.

Proteste de amploare ale transportatorilor

Aproximativ 6.000 de camioane participă în acest moment la protestul transportatorilor, nemulţumiţi de evoluţia preţului la RCA, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, preşedintele Federaţiei Operatorilor Români din Transporturi (FORT), Augustin Hagiu.

El a precizat că o delegaţie poate fi prezentă joi la Guvern, pentru discuţii.

“Cred că s-a ajuns la 6.000 de camioane în momentul de faţă: faptul că RCA-ul a explodat în ultimii doi ani, practic s-a triplat la clasa B0, faptul că în continuare avem probleme mari la frontierele de sud şi de vest: timp de aşteptare, abuzuri şi încă mai sunt cântare acolo, faptul că se pregăteşte o triplare a valorii taxelor de drum începând cu ianuarie 2025 – vor plăti rovinietă şi Go Box, faptul că nu există dialog absolut deloc. De un an şi jumătate zici că nici nu avem secretar de stat sau ministru la Transporturi. Sunt zero întâlniri, zero discuţii, zero dialog. Toate măsurile vin grămadă. S-au adunat foarte multe probleme la care nimeni din Guvern sau din ministerele de resort nu vrea să se aplece şi evident că oamenii se manifestă aşa cum îi vedeţi”, a spus Augustin Hagiu.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!