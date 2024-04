Primarul Capitalei, Nicusor Dan, i-a replicat lui Cristian Popescu Piedone tot cu un mesaj inscriptionat pe tricou dupa ce acesta s-a afisat vineri cu mesajul „Si eu sunt interlop”, potrivit aktual24.ro.

Nicusor Dan a afisat, sambata, un tricou pe care era scris „Stim toti”.

Cristian Popescu Piedone si-a depus, vineri, candidatura la Biroul Electoral pentru functia de primar al Capitalei. El a sustinut ca va castiga alegerile cu 42%.

”De azi s-au inchis zvonurile ca ma voi retrage. Cine vrea sa se alinieze in spatele meu poate sa o faca. Lista de consilieri o vom depune zilele urmatoare, daca se aliniaza cineva atunci putem vorbi politic pentru majoritate in Consilul General.

Odata ce astazi eu am depus candidatura pe Partidul Puteri Umaniste Social Liberale… Am inteles ca liberalii nu ma sustin, dar PSD mai poate sa se gandeasca sa sustina o victorie, nu pentru locale.

(…) Apogeul meu si al carierei mele este se opreste ca primar general. Apoi vom vedea, cu aportul voturilor mele, cine va fi viitorul presedinte. Si daca vor o victorie in toamna, PSD, ar fi intelept sa vina sa ma sustina”, a spus Piedone.

”Va dau un pronostic: eu am spus ca depun semnaturi cam cate procente voi scoate. Nu am zis ca voi scoate 52%. Merg pe o marja de eroare, pe minus, de maxim 10%, si va spun ca voi castiga alegerile pentru Primaria Capitalei cu 42% ca reprezentant al PUSL. E adevarat ca acest scor al meu nu se va regasi si in scorul politic din cadrul Consiliului General, estimand eu, astazi, in realitatea reala, nu in cea virtuala in care traiesc diversi politicieni, ca pe scor politic voi scoate intre 12%-15% la nivelul Bucurestiului”, a mai spus Piedone.

El venit cu un tricou pe care scria „Si eu sunt interlop”, aluzie la o declaratie a lui Nicusor Dan, care a spus ca actualul primar al Sectorului 5 ar putea iesi primar general al Bucurestilor „sustinut de interlopi”.

