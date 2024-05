Regulamentul privind industria „zero net” face ca UE să devină căminul producției de tehnologii curate

Regulamentului privind industria „zero net” (RIZN) a fost adoptată în ședința de astăzi, 27 mai, în cadrul întâlnirii Comisiei Europene. Noul regulament ar urma să plaseze Uniunii Europene pe calea cea bună în ceea ce privește consolidarea capacităților sale interne de producție a tehnologiilor curate esențiale.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Odată cu adoptarea Regulamentului privind industria „zero net”, UE are acum un mediu de reglementare care ne permite să extindem rapid producția de tehnologii curate. Acest regulament creează cele mai bune condiții pentru sectoarele care sunt esențiale pentru atingerea obiectivului nostru de zero emisii nete până în 2050. Cererea este în creștere, atât în Europa, cât și la nivel mondial, iar acum suntem pregătiți să răspundem, cu oferta europeană, unui volum mai mare de cerere”.

Prin crearea unui mediu de afaceri unificat și previzibil pentru sectorul producției de tehnologii curate, RIZN va spori competitivitatea și reziliența bazei industriale a UE și va sprijini crearea de locuri de muncă de calitate și o forță de muncă calificată. Datorită faptului că stimulează producția internă de tehnologii „zero net” a UE, RIZN va reduce riscul de înlocuire a dependențelor de combustibilii fosili cu dependențe tehnologice de actori externi. La rândul său, acest lucru va contribui la transformarea sistemului nostru energetic în unul mai curat și mai sigur, importurile volatile de combustibili fosili fiind înlocuite de surse de energie curată la prețuri accesibile, produsă pe plan intern.

Principalele măsuri ale legii

Pentru ca UE să devină un lider în sectorul tehnologiilor curate, NZIA stabilește un punct de referință pentru capacitatea de producție a tehnologiilor strategice cu zero emisii nete care să acopere cel puțin 40 % din nevoile anuale de implementare ale UE până în 2030. Obiectivul de referință oferă producătorilor și investitorilor predictibilitate, certitudine și semnale pe termen lung și permite urmărirea progreselor. Pentru a sprijini proiectele de captare și stocare a carbonului și pentru a crește disponibilitatea siturilor de stocare a CO2 în Europa, NZIA stabilește, de asemenea, un obiectiv de 50 de milioane de tone de capacitate anuală de injecție în siturile de stocare geologică a CO2 din UE până în 2030.

Pe lângă stabilirea de obiective, noul regulament îmbunătățește condițiile pentru investițiile în tehnologiile net-zero prin simplificarea și accelerarea procedurilor de autorizare, reducerea sarcinii administrative și facilitarea accesului la piețe. Autoritățile publice vor trebui să ia în considerare durabilitatea, reziliența, securitatea cibernetică și alte criterii calitative în cadrul procedurilor de achiziții publice pentru tehnologiile nepoluante și al licitațiilor pentru implementarea energiei regenerabile. Statele membre vor putea sprijini un set de tehnologii cu zero emisii nete, cum ar fi energia solară fotovoltaică, energia eoliană, pompele de căldură, tehnologiile nucleare, tehnologiile pe bază de hidrogen, bateriile și tehnologiile de rețea, prin stabilirea unor „proiecte strategice” care ar beneficia de un statut prioritar la nivel național, de termene de autorizare mai scurte și de proceduri simplificate.

Industriile mari consumatoare de energie, cum ar fi oțelul, produsele chimice sau cimentul, care produc componente utilizate în aceste tehnologii net zero și care investesc în decarbonizare, pot fi, de asemenea, sprijinite prin intermediul măsurilor din lege. Crearea de văi de accelerare a reducerii nete la zero va facilita și mai mult crearea de grupuri de activități industriale cu zero emisii nete în UE.

NZIA include măsuri pentru investiții în educație, formare și inovare, prin înființarea de Academii industriale Net-Zero pentru a forma 100.000 de lucrători în termen de trei ani și pentru a sprijini recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale. Vor fi create „sandbox-uri de reglementare” pentru testarea tehnologiilor nete-zero inovatoare în condiții de reglementare flexibile. În cele din urmă, Platforma Net-Zero Europe va servi drept centru de coordonare, unde Comisia și țările UE pot discuta și face schimb de informații, precum și colecta contribuții de la părțile interesate.

