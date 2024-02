Radu Mihaiu, reglare de conturi cu florăresele din sectorul 2. Chioșc luat pe sus. FOTO

Primarul sectorului 2 al Capitalei, Radu – Nicolae Mihaiu, a început ample acțiuni privind desființarea spațiilor neautorizate în care se comercializează flori, însă este acuzat de discriminare de o asociație ce luptă pentru apărarea drepturilor femeilor de etnie romă.

În luna ianuarie a anului curent, E-Romnja – Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome acuza primăria condusă de Radu Mihaiu că a comis abuzuri, desființând florării de pe raza sectorului 2.

“În baza unei dispoziții din 2014, semnată de fostul primarul Neculai Onțanu, zeci de mascați și polițiști locali au luat cu ridicat încă de la primele ore ale dimineții chioșcul unei florărese care își desfășura activitatea de mai bine de 40 de ani, pe Calea Moșilor. Iar acțiunile primăriei nu se vor opri aici. În septembrie 2023, Primăria Sectorului 2 a inițiat un proiect de lege prin care își propune să curețe străzile din sector și să evacueze de pe domeniul public peste 100 de florării. La ultima dezbatere publică din 16 noiembrie 2023, primarul și-a luat angajamentul că nu va ridica nicio florărie fără un raport al unei comisii formate din reprezentanți ai societății civile, florari și experți din primărie. De asemenea, Primăria s-a arătat deschisă să găsească soluții potrivite pentru fiecare chioșc care ar încurca circulația sau ar îngreuna vizibilitatea conducătorilor auto, însă în această dimineață (12.01.2024), fără nicio înștiințare/notificare în prealabil, reprezentanți ai Primăriei și Poliției Locale Sector 2 au procedat la ridicarea, în mod abuziv, a unei florării”, transmitea asociația, printr-un comunicat de presă remis cotidianului național “România liberă”.

Sursa citată mai menționa: “Atragem atenția că din cauza acestor măsuri radicale și abuzive, sute de femei rome vor rămâne fără nicio sursă de venit. Primăria Sectorului 2, deși s-a arătat deschisă dialogului, în fapt refuză în mod sistematic crearea de contexte favorabile și oportunități egale pentru florăriile deținute de persoane de etnie romă și menținerea acestora în spațiul urban al sectorului 2. Măsura de desființare a unui număr semnificativ de florării va avea un puternic impact economic și social, țintind în mod direct micile afaceri de familie care nu pot concura cu marile companii. În același timp, această inițiativă a administrației locale a Sectorului 2 este una de descurajare a muncii practicate de femeile rome, dar și un atac deosebit de grav la patrimoniul cultural imaterial rom”.

Pauză în perioada Mărțișorului și Zilei Femeii

Reprezentanții asociației spun că nu au mai existat noi acțiuni ale primăriei, dar că se așteaptă la intervenții “în forță” din partea administrației publice locale, după data de 15 martie.

“În cazul chioșcului care a fost ridicat, oamenii nu au făcut nimic deocamdată. Noi monitorizăm situația și comunicările cu Primăria și, deocamdată, e liniște. Nu a mai zis nimic, probabil, din ce vorbesc femeile, după 15 martie se vor întâmpla lucrurile, pentru că știe și primarul că până pe 8 – 9 sunt sărbătorile acestea capitaliste și nu vor să supere comunitatea. Probabil că după 15 martie se vor anunța ridicări, în opinia noastră și din informațiile mai degrabă informale. După 15 martie ne așteptăm să fie acțiuni în forță. Primarul, la ultima consultare publică a spus că este dispus să vină în rezolvarea problemelor pe care le au oamenii. Nu știm care vor fi criteriile. Încă situația este incertă. Nu s-au publicat noi criterii. Dacă va intra și va demola după bunul plac, cu siguranță este un abuz. Dacă vor exista înainte niște criterii pe care să le expună, să le popularizeze, să încerce să remedieze situațiile, atunci, aia e. Nu putem să fim contra legii”, ne-a declarat Anca Nica, reprezentantă a asociației.

Ce susține primăria

Într-un răspuns oficial pentru “România liberă”, Primăria Sectorului 2 susține că spațiile desființate funcționau fără autorizație, de mulți ani.

Primăria ne-a transmis mai multe imagini cu chioșcurile, putând fi observate și deșeuri răspândite pe domeniul public.

“În primul rând, îndatoririle de verificare și control intră în atribuțiile Poliției Locale. Mai precis, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Publicitate exercită controale în baza prevederilor conferite de:

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale.

Referitor la chioșcul de flori la care faceți referire, va trebui să ne întoarcem puțin în timp. În urma verificărilor întreprinse în anul 2013 de către poliţiştii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii, s-a constatat faptul că, pe trotuarul aflat pe Calea Moşilor nr. 221, intersecţie cu strada Mihai Eminescu, a fost amplasată o construcţie provizorie ce comercializa flori cu încălcarea prevederilor Autorizaţiei de Construire nr. 1017/97M/31.07.2008, emisă de Primăria Sectorului 2. Mai precis, nu respecta amplasamentul şi dimensiunile autorizate.

Titularul construcţiei provizorii nu s-a conformat în totalitate somaţiei transmise la acea dată de către Poliția Locală Sector 2. Mai precis, a desfiinţat extinderea, dar nu a mutat construcţia provizorie pe amplasamentul autorizat. Drept urmare, a mai fost somat o dată, fără niciun efect. Drept urmare, a fost emisă de către primarul Sectorului 2 Dispoziţia nr. 1434/05.06.2014, ale căror/cărei prevederi au fost duse la îndeplinire de către Administraţia Domeniului Public Sector 2 la data de 12.01.2024. Trebuie menţionat că dispoziţia primarului de la acea vreme nu își pierde valabilitatea până ce nu produce efecte juridice.

Subliniem încă o dată un aspect important: înainte de emiterea de către primarul Sectorului 2 a dispoziţiei mai sus menționate, titularului construcţiei provizorii i-a fost transmisă o somaţie.

Un alt aspect important și deloc de ignorat – titularul autorizaţiei de construire a fost bunica familiei, care a decedat. Chioșcul a fost preluat de către rude, fără actele legale. De-a lungul anilor, polițiștii locali au întreprins verificări ale chioșcurilor de presă-carte și florării și au adus la cunoștință rudelor că trebuie să întreprindă demersurile necesare pentru a obține avizele și a intra în legalitate. Înștiințările au fost ignorate. Practic, timp de 9-10 ani chioșcul a funcționat și a ocupat spațiul public ilegal, fără taxe achitate.

Totodată, ţinem să subliniem faptul că primim constant sesizări și cereri de reducere a numărului de chioșcuri din sector, cum de altfel este și cazul acestui chioşc, care obstrucționa libera circulație a pietonilor, vizibilitatea șoferilor și era un focar de deșeuri”, se arată în răspunsul primăriei.

Administrația condusă de Radu Mihaiu mai precizează”Situaţia florăriilor de pe aria Sectorului 2 este în felul următor: avem cele mai multe chioşcuri de flori comparativ cu restul sectoarelor – și anume 174, dintre care 47 nu mai sunt la locație. Primim constant sesizări și cereri din partea cetățenilor pentru a reduce numărul acestora din motive de: liberă circulație a pietonilor, reducerea vizibilității în trafic, abandon, lipsă de activitate, împiedicarea circulației velo pe trotuare a copiilor, lipsa contractului de salubritate și abandonarea deșeurilor la stâlp/pe spații verzi/pe trotuare, amplasarea ilegală a chioșcurilor pe spații verzi, etc. În urma controalelor și monitorizării activității chioşcurilor de flori, s-au depistat următoarele spețe, pe lângă cele ce țin de siguranța oamenilor: a. Din totalul florăriilor, doar 62 sunt cu taxele la zi. În prezent, avem mai multe tipuri de datorii – unele istorice, unele de 1 an – totalul datoriilor se ridică la peste 3.000.300 lei. b. Există florarii închise. Fără nicio activitate. Există situații în care o persoană deține în aceeași intersecție mai multe florarii, unele fără activitate, ca tactică de eliminare a unei posibile concurențe. c. Există persoane fizice și juridice ce dețin mai multe florării. De exemplu, 9 PFA-uri dețin câte 2 florării. Avem și cazul unui PFA care deține 3 florarii, toate 3 cu datorii. Alt exemplu – 3 SRL-uri dețin câte 2 florării, iar dintre aceste 3 SRL-uri doar una are taxele plătite la zi. d. Există chioșcuri de flori operate de către alte persoane decât cele ce au contractul. Ținând cont de toate aceste aspecte și urmând dezideratul creșterii siguranței oamenilor și ordonarea spațiului public, Primăria Sectorului 2 a avansat în dezbatere publică un draft de proiect ce vizează condițiile pentru eliberarea avizului de amplasare, dar și o reducere a numărului de amplasamente – de la 170 la 71 de amplasamente pentru chioșcurile de flori. Chiar și cifra de 71 de locații poziționează Sectorul 2 drept sectorul cu cele mai multe chioșcuri de flori. Proiectul intitulat”Hotărâre pentru aprobarea condițiilor de eliberare a avizului de amplasare, precum și aprobarea rețelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor, a presei și a cărților pe domeniul public din Sectorul 2” a fost pus în consultare publică, iar apoi s-au organizat 2 dezbateri publice, la care au participat florarii, Asociația Florarilor și Asociația E-Romja. Cele 2 dezbateri s-au bucurat de o largă audiență și au avut loc în datele de 18.10.2023 și 22.11.2023. De asemenea, vom mai organiza încă o dezbatere publică până ajungem la un numitor comun. În paralel, au avut loc o serie de întâlniri și dialoguri deschise cu reprezentanții Asociației Florarilor. În ambele dezbateri publice, s-a subliniat în repetate rânduri că acest proiect de hotărâre este o propunere perfectibilă și că așteptăm sugestii și propuneri constructive din partea reprezentanților. Transparența instituției este de necontestat – toată documentația, precum și minutele dezbaterilor publice sunt publice și pot fi accesate aici: https://cl.ps2.ro/index.php/consiliullocal/proiecte-supuse-dezbaterii-publice/218-e-eliberare-a-avizului-de-amplasareprecum-si-pentru-aprobarea-retelei-de-amplasamente-a-mobilierului-urban-pentrucomercializarea-florilor-a-presei-si-a-cartilor-pe-domeniu . Aşadar, momentan avem doar acest draft de proiect în dezbatere publică referitor la ordonarea spațiului public din Sectorul 2 prin reducerea numărului de amplasamente pentru chioșcurile de flori și presă-carte. Cum spuneam, reducerea acestora vizează 2 obiective: creșterea siguranței în trafic și libera circulație a pietonilor pe trotuarele înguste”.

“În perioada 2019-2024 au fost desfiinţate 158 de construcţii provizorii ce comercializau presă-carte şi flori. Mai avem emise încă 22 de dispoziţii ale căror prevederi vor fi duse la îndeplinire de către Administraţia Domeniului Public. Deja trimitem somaţii celor ce au construcţiile provizorii a căror durată de amplasare a expirat, precum şi celor care nu respectă prevederile autorizaţiilor de construire/avizelor de amplasare. Titularii construcţiilor provizorii amplasate în baza unor autorizaţii de construire/avize de amplasare, a căror durată de amplasare a expirat, precum şi cei care nu respectă prevederile acestora sunt somaţi să procedeze la desfiinţarea lor. Ca precizări utile, pentru că vorbim de respectarea legislației în domeniul ocupării domeniului public, vă informăm că, de-a lungul anilor, s-au demarat controale și au fost desființate peste 74 de panouri publicitare stradale care nu dețineau nicio autorizație, au fost ridicate peste 300 de mașini abandonate. De asemenea, vă reamintim că Sectorul 2 a fost primul sector din București care a desființat construcțiile ilegale din stațiile de metrou, a eliberat peste 100 de km de trotuare înghițite de mașini parcate neregulamentar, cum de altfel a desființat și construcțiile ilegale din parcuri (vezi cazurile Clubului Bamboo, Restaurantul din Parcul Tei ce a betonat ilegal 3.000 de metri pătrați spațiu verde, terasa din Parcul Circului, etc). După cum observați, vorbim de o diversitate de spețe și cazuri, cu un singur principiu: respectarea legii de către toți”, mai menționează sursa citată. Legat de cum răspund acuzațiilor aduse de asociația menționată mai sus, reprezentanții primăriei de sector ne-au declarant: “La această întrebare bănuim (aveţi şterse părţi din cuprinsul întrebării) că vă referiţi la acuzaţiile apărute în textul unui articol al siteului pressone.ro (https://pressone.ro/in-numele-trandafirului-cum-a-trimis-primaria-sectorului-2- mascatii-sa-inchida-floraria-unei-vanzatoare-de-50-de-ani/), cităm: “Acțiunile primăriei din ziua de 12 ianuarie reprezintă un abuz de putere care lovește într-o comunitate vulnerabilă, declară Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome E-Romnja și cea a Florarilor din București.” Vă răspundem în acelaşi fel în care am răspuns şi publicaţiei mai sus menţionate, printr-un drept la replică publicat integral la acest link: https://pressone.ro/drept-lareplica-primaria-sectorului-2-reactioneaza-la-acuzatiile-de-discriminare-dupaarticolul-pressone-despre-evacuarea-in-forta-a-unei-florarii-vechi-de-40-de-ani/. Vă redăm şi textual din acest drept la replică în continuare. Susținem ca nefondate orice acuzații de discriminare. Primăria Sectorului 2 și primarul Radu Mihaiu nu fac nicio diferență între persoane fizice sau juridice, etnie, sex, statut social sau profesional când vine vorba de respectarea legii și regulilor valabile pentru toți. De ce nu se pot susține acuzațiile de „atac la adresa comunității rome” sau „acțiuni de discriminare” din partea Primăriei Sectorului 2? Pentru că în ultimii 3 ani, Primăria Sectorului 2 derulează investiții masive în modernizări, reabilitări și sistematizări de străzi, dublate de măsuri de fluidizare a traficului și creșterea siguranței în trafic. Aceste investiții vizează și ordonarea spațiului public și prioritizarea creșterii siguranței oamenilor prin respectarea unor reguli clare: a. spațiu suficient (minim 2 metri) pentru libera circulație a pietonilor și nu trotuare aproape înghițite complet de chioșcuri; b. vizibilitatea șoferilor în intersecții – avem cazuri concrete de intersecții cu 4-5 chioșcuri de flori, ce obstrucționează vizibilitatea, iar aici se provoacă multe accidente. Iată câteva exemple: în intersecția de la Eminescu cu Moșilor sunt 6 florării, în intersecția de la Maica Domnului 5 florării. c. vizibilitatea semnelor de circulație – deseori obstrucționată de chioșcuri d. La aceste criterii, se adaugă și documentele, avizele necesare pentru ocuparea domeniului public, dar și plata taxelor. Totodată, nu putem vorbi de „atac” sau „discriminare” atâta timp cât Primăria depune eforturi și construiește contexte și punți pentru dezbateri și dialoguri cu cei vizați și îi invită la a-și exprima feedback-ul și a-și aduce contribuția la îmbunătățirea proiectului, astfel încât să fie acceptabil de ambele parti. În plus, nu putem vorbi despre discriminarea unei etnii atâta timp cât Primăria Sectorului 2 derulează proiecte de investiții ce vizează comunitățile marginalizate din sector (Baicului – Pantelimon – Plumbuita), iar în 2022 a organizat un Festival al Minorităților din sector pentru autocunoaștere și în semn de apreciere a bogăției acestui sector – suntem sectorul cu cea mai mare diversitate etnică din București. Iată câteva exemple concrete de investiții ce vizează creșterea calității vieții persoanelor din zonele marginalizate, dar și măsuri palpabile de combatere a abandonului școlar I. Educație A. O investiție de 14.203.248 lei pentru un proiect complex, intitulat „Intervenții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zonele urbane marginalizate Baicului și Tei Toboc”, cu o durată de implementare de 24 de luni. Este un proiect bazat pe necesitatea unor intervenții integrate – cuprinde, pe de o parte, informarea, orientarea, consilierea și îmbunătățirea accesului la educație, combaterea abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii de către copiii aflați în risc de excluziune socială, acces la servicii sociale și de educație remedială, consiliere psihologică și logopedică, hrană caldă, etc. Pe de alta parte, este axat și pe sprijinirea familiilor vulnerabile pentru a depăși anumite situații sociale dificile, inclusiv din punct de vedere al situației locative. Familiile cu probleme locative primesc asistență pentru reglementarea situației juridice a locuințelor și a accesului la utilități. Lipsa actelor de proprietate pentru casă sau teren, lipsa autorizațiilor de construcție – fără acestea nu pot obține acte de identitate permanente, nu pot încheia contracte legale pentru acces la utilități, nu pot face demersuri legale pentru a-și reface locuințele, etc. Eliminarea neclarității situației asupra actelor de proprietate este o condiție de bază în vederea integrării în societate a acestor familii vulnerabile. Iată tipologiile de activități pe care le implementăm: 1. Sprijin pentru obținerea actelor de identitate și a autorizațiilor de construcție: a. consilierii juridici din cadrul DGASPC Sector 2 oferă consiliere juridică și pregătirea dosarelor pentru instanță b. Asistenții sociali din cadrul DGASPC în colaborare cu consilierii juridici oferă facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la ajutorul public judiciar – acordat conform OUG 51/2008 (decont costuri avocat, scutire taxa de timbru, etc). c. Acordarea de sprijin financiar pentru acoperirea unor cheltuieli – taxă de timbru, onorariu avocat, măsurători cadastrale, etc. familiile fără venituri vor fi consiliate să beneficieze de acordarea ajutorului public judiciar. 2. Sprijin pentru aducerea în legalitate a contractelor de energie electrică a. Conform datelor DGASPC Sector 2, avem 105 familii vulnerabile cu datorii la ENEL, care locuiesc în 26 de imobile din zona Tei Toboc. La acestea se adaugă 9 familii care locuiesc în 3 imobile din zona Baicului. Cum aceste familii nu se pot reconecta la un furnizor de energie electrică până nu-și achită datoriile, oferim sprijin în esalonarea și/sau plata unei părți din datoriile istorice. b. Avem echipe mixte formate din asistenți sociali de la SAS Mașina de Pâine, angajați ai Compartimentului de Minorități al Direcției Relații Comunitare Roma din cadrul Primăriei și angajați ai ONG-urilor partenere, care vor colecta date detaliate cu privire la situația fiecărei familii debranșate, a costurilor și soluțiilor. În funcție de nevoile identificate, sunt contactați electricieni autorizați ANRE care sa realizeze proiectele tehnice în vederea rebranșării la energie electrică. Modelul de lucru și viabilitatea acestui proiect a pornit de la succesul unui proiect pilot demarat în zona Baicului în anul 2022. Am constatat nevoia menținerii rezultatelor educaționale, sociale și a celor din plan personal pentru copiii beneficiari ai proiectului, ce s-au integrat deja în sistemul educațional (la nivel preșcolar și școlar). B. DGASPC S2 gestionează 4 centre de zi și 4 centre socio-educaționale în școli, pentru 183 de copii și familiile lor, din toate cele trei zone urbane marginalizate (Pinocchio, Casa din Tei, Sf. Pantelimon, Școlile 25, 62, 70, 32 și Petre Ghelmez), și a solicitat finanțare PNRR pentru construcția unui centru de zi în Paroșeni pentru 40 de copii din zona urbană marginalizată Plumbuita (cerere în evaluare). C. S2 are în construcție prin PNRR o creșă pentru 110 copii între 3 luni și 3 ani, în Str. Ion Vlad (zona urbană marginalizată Pantelimon). Creșa va fi completată de o grădiniță construită printr-un proiect al firmei private care gestionează Complexul Sportiv din zonă. D. Direcția Generală Administrarea Patrimoniului Imobiliar (DGAPI) S2 a modernizat multe școli, inclusiv Școlile 145, 85, 56 din Baicului, Școlile Grigorie Ghica Voievod și 39 și Grădinițele 137 și 234 din Plumbuita, și Școlile 62, 66, 77, Liceul L. Blaga și Grădinițele 256, Castel și 236 din Pantelimon. Necesită renovări Grădinițele 145 și 7 și Școala 31 din ZUM. E. S2 plătește în acest an școlar burse sociale pentru 8470 de copii (suplimentare cu 200 de lei/copil față de suma plătită de Ministerul Educației). F. Din 2021, S2 finanțează de la bugetul local și un program După Școală (ȘdȘ – în acest an școlar pentru 3.500 de copii) inclusiv în școlile din zonele urbane marginalizate, iar din septembrie 2023 acoperă costului mesei la grădinița cu program prelungit, pentru copiii vulnerabili. G. Grădinița 137 (zona urbană marginalizată Plumbuita) va beneficia de operaționalizarea serviciului de educație complementară timpurie prin înființarea a 3 noi clase, dintre care 2 clase de preșcolari (grădiniță) și o clasă de creșă pentru 50 de copii din grupa de vârstă 0-6 ani din familii defavorizate, în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR care a demarat în septembrie 2023. II. Incluziune socială și locuire – Policlinica de stomatologie socială pentru persoane vulnerabile din sector (finanțată de la bugetul local S2 de DGASPC S2 și operată de Fundația Bucuria Ajutorului), lângă Gara Obor (zona urbană marginalizată Baicului) – estimare 1.000 de beneficiari pe an; – Consiliere juridică pentru clarificarea situației actelor de proprietate pe locuințe/terenuri pentru 100 de familii din zonele urbane marginalizate Baicului și Tei Toboc (care locuiesc în 30 de locuințe deținute cu chitanță de mână) – prin DGASPC S2 și ONG-uri (Parada, Active Watch, ASIS); – Sprijin îmbunătățire condiții de locuit în str. Rodica (Parada și Active Watch) – demersuri sprijinite de Primăria S2 în vederea racordării străzii la rețeaua de gaze naturale, asfaltare și curățenie, și de DGASPC S2 prin sprijin acte și beneficii sociale. – S2 a finanțat de la bugetul local, prin Legea 350, un proiect de intervenție socială pe termen scurt pentru familiile defavorizate din strada Rodica, prin ASIS. – Reabilitare termică a blocurilor – în tot S2, inclusiv în zonele urbane marginalizate. III. Mediu, spații verzi, locuri de joacă – Curățarea lacurilor (luciul apei și maluri), în zone unde erau depozite mari de deșeuri ilegale (de la lacul Plumbuita până la Ostrov, din toate trei zone marginalizate) – intervenție în derulare a ADP S2 (prin parteneriat cu Apele Române) – au fost procesate complet deja 42.000 tone de gunoi. – Reabilitarea și modernizarea parcurilor Sf. Pantelimon, Rodica, Florilor și a 10 locuri de joacă din parcul Plumbuita, Steaua Roșie (ZUM Plumbuita), Vergului-Pantelimon, Marcu Armașu, Amiral Murgescu (ZUM Pantelimon), Aleea Hobița, Valea Măgurei-Minerilor, Atleților-Saltului, Aleea Ilia, Cremenița (ZUM Baicului). – S2 e în fază avansată de achiziționare a 4 ha de teren pentru extinderea parcului Plumbuita, acest parc fiind și în fază de licitație pentru execuție modernizare, și organizează un concurs internațional de soluții pentru amenajarea salbei de lacuri, care acoperă cele trei zone

