PSD va valida săptămâna viitoare în forurile statutare candidatura Gabrielei Firea la Primăria Capitalei

PSD va valida candidatura Gabrielei Firea la Primăria Capitalei în forurile statutare, conform declarațiilor liderului partidului, premierul Marcel Ciolacu, făcute marți. Ciolacu și Firea au avut o primă ședință de campanie după ce s-a decis ca aceasta să fie candidatul partidului pentru Primăria Bucureștiului.

Cei doi lideri au evitat să răspundă la alte întrebări. Gabriela Firea a menționat că va participa, alături de președintele partidului, la lansarea candidaturii lui Rareș Hopincă pentru funcția de primar al Sectorului 2 din partea alianței PSD-PNL, unde vor fi disponibili să răspundă la întrebări.

Marcel Ciolacu îi ia apărarea Gabrielei Firea: “N-a avut nicio treabă cu azilele groazei”

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, sâmbătă, 23 aprilie, că Gabriela Firea nu a avut nicio implicare în gestionarea azilelor groazei, iar problemele existente erau deja cunoscute, fiind discutate și pregătite un atac cu câteva luni înainte ca el să preia conducerea Guvernului.

“Când am ajuns la guvernare, normal că s-a întâmplat, au început să apară nenorocirile. Nenorocirile respective erau ştiute din februarie, parcă noi am intrat în august, am început guvernul. Ştiţi foarte bine la ce mă refer, la azilele groazei. Din februarie, până am ajuns eu prim-ministru, când în acel moment era şi doamna Gabriela Firea ministru, s-a clocit şi s-a organizat tot acel atac. Astăzi, după nici un an de zile, adevărul a ieşit la iveală. Gabriela Firea n-a avut nicio treabă cu azilele groazei. Marius Budăi n-a avut nicio treabă cu azilele groazei”, a declarat Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.

