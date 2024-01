Soţii ale unor ruşi mobilizaţi să lupte în Ucraina au depus simbolic sâmbătă flori la flacăra eternă de la Mormântul ostaşului necunoscut de sub zidul Kremlinului, în semn de protest, pentru a cere întoarcerea soţilor lor de pe front, relatează AFP, potrivit agerpres.ro.

Nemulţumirea se amplifică de luni de zile printre rudele rezerviştilor mobilizaţi la ordinul lui Vladimir Putin în septembrie 2022, un subiect sensibil pentru autorităţile care până acum au avut grijă să nu reprime această mişcare de revoltă în devenire.

În pofida frigului, au fost în jur de 15 femei care au depus flori roşii la acest simbol important din inima Moscovei.

“Vrem să atragem atenţia autorităţilor şi publicului asupra apelului nostru. Am încercat mai multe mijloace. Am lansat un apel scris către parlamentari, oficiali, administraţii, dar nu am fost auzite”‘, a explicat pentru AFP Maria, director de vânzări în vârstă de 47 de ani.

Soţul ei a fost mobilizat în noiembrie 2022. “Nu este corect. Sunt civili, nu sunt soldaţi”, pledează ea, înainte de a adăuga: “Bărbaţii noştri nu pot sta acolo atât de mult timp”.

Maria Semionova, asistentă juridică, face apel la autorităţi să “negocieze pacea” în Ucraina, după doi ani de conflict.

Poliţia nu a intervenit sâmbătă pentru a reprima acţiunea lor, deşi orice iniţiativă de contestare este de obicei aspru reprimată în Rusia, semn că problema este delicată pentru Kremlin, notează AFP.

Paulina, mama unui copil de un an, subliniază că acţiunea lor este “singura acţiune paşnică care nu a fost încă interzisă prin lege”.

“Am impresia că-i deranjăm. Dar nimeni nu va tăcea. Vom ieşi în fiecare zi, în fiecare sâmbătă, vom depune flori pentru a atrage atenţia asupra situaţiei lor”, continuă ea.

“La un moment dat, va fi imposibil să ne ignore”, spune femeia care vrea “să-şi găsească soţul, tatăl copilului ei”.

Activismul soţiilor bărbaţilor mobilizaţi a fost în mare măsură ignorat de presa de stat rusă, în timp ce Kremlinul încearcă să afişeze o imagine de unitate în jurul lui Vladimir Putin înainte de realegerea sa inevitabilă în scrutinul din martie 2024.

Potrivit lui Vladimir Putin, 244.000 de bărbaţi mobilizaţi luptă în prezent în Ucraina dintr-o forţă totală de 617.000 de oameni.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!