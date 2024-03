Propunere din partea USR: Platformă unică pentru prescripţiile medicale

Uniunea Salvați România (USR) a anunțat că a inițiat un proiect legislativ pentru crearea unei platforme unice pentru prescripțiile medicale, care să includă și stocurile de medicamente din farmacii. Această inițiativă ar urmări să faciliteze accesul pacienților la medicamente și să optimizeze gestionarea stocurilor de medicamente în farmacii, contribuind astfel la îmbunătățirea sistemului de sănătate din România.

“Proiectul USR obligă Ministerul Sănătăţii să creeze o platformă prin care medicii de familie să poată emite reţete electronice şi în care pacienţii pot vedea în timp real stocurile de medicamente din farmacii. Practic, iniţiativa rezolvă ceea ce nu funcţionează în actualul cadru legislativ”, se precizează într-un comunicat de presă transmis de USR.

Proiectul legislativ a fost gândit şi scris de deputatul Alin Apostol, de meserie inginer software, şi deputatul Adrian Wiener, medic, arată sursa citată.

“Este absolut revoltător faptul că în România anului 2024 medicul scrie de mână reţetele pe bucăţi de hârtie. Pacientul ia apoi bucata de hârtie şi, în drum spre farmacie, se chinuie să înţeleagă ce anume are de luat de acolo. Am văzut că în Polonia este foarte uşor să primeşti reţeta de la medicul de familie, fie îţi dă cod QR, fie un PDF, ea ajunge la tine pe telefon foarte repede, e 100% digitală şi ţi-o păstrezi în telefon dacă vrei, nu în sertarul cu hârtii de acasă. Am propus ceva similar şi pentru România”, a declarat deputatul USR Alin Apostol, citat în comunicat.

Proiectul prevede emiterea reţetelor electronice prin intermediul unei platforme unice pentru prescripţiile medicale, platformă integrată atât cu Dosarul electronic al pacientului (DES), cât şi cu Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI). Ministerul Sănătăţii trebuie să creeze această platformă, iar medicii au obligaţia să treacă la folosirea ei gradual, în termen de trei luni de la data intrării în funcţiune, se mai arată în comunicat, potrivit Agerpres.

Potrivit USR, proiectul mai prevede ca stocurile de medicamente să poată fi consultate în timp real de către pacienţi, tot prin intermediul platformei.

“În România de astăzi, pentru a putea achiziţiona toate medicamentele de pe o reţetă, un pacient trebuie să meargă la două-trei farmacii. El nu are de unde să ştie care este stocul pentru anumite medicamente într-o farmacie. Şi aşa se face că farmacistul ia reţeta şi spune: nu avem decât X şi Y de aici. Şi apoi pacientul trebuie să meargă în altă farmacie, în căutarea medicamentelor care i-au fost prescrise. Acest lucru nu este normal, pacientul ar trebui să poată să găsească rapid pe internet farmacia care îi poate oferi toate medicamentele prescrise de medic’, arată deputatul USR Adrian Wiener, citat de asemenea în comunicat.

