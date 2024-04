Evenimentele interdisciplinare propuse în proiectul de cercetare coregrafică ROOTS, un proiect AREAL co-finanțat de AFCN, vin în întâmpinarea crizei generalizate care ne împresoară, căutând soluții pe măsura complexității problemelor suprapuse și interdependente cu care ne confruntăm, îndemnând la o explorare a rădăcinilor ce unesc omul, societatea în care trăim și întreaga biosferă. În acest spirit, ROOTS lucrează cu coregrafi, artiști vizuali, filosofi, antropologi, psihoterapeuți, terapeuți prin artă și experți în neuroștiință, într-o echipă coordonată de coregrafa și lectorul universitar Dr. Valentina De Piante, ale cărei activități acoperă întreg spectrul de la conferințe academice la ateliere de dans, adresându-se profesioniștilor și studenților de la facultățile și secțiile de arte, regie de teatru, film, coregrafie, filosofie, psihologie, cât și unui public interesat de intersecția dintre artă și știință.

În luna aprilie, vor avea loc cinci astfel de evenimente, după cum urmează:

În 14 aprilie, începând de la ora 15:00, va avea loc în spațiul AREAL – Spațiu pentru Dezvoltare Coregrafică, atelierul Listening to the taste of touch susținut de performerul și coregrafa Alexandra Bălășoiu, co-director artistic al AREAL și responsabilă pentru principalele programe ale inițiativei Indie Box. Așa cum proiectul ROOTS în ansamblu încurajează identificarea ființei umane într-o rețea simbiotică la nivel de biosferă, acest atelier abordează simțurile omenești dintr-o perspectivă sinestezică, explorând modul în care fiecare dintre ele se reflectă în toate celelalte și în mișcare în general.

„Ascultând, întrupând, reformulând, întorcându-ne constant în interioritatea noastră și căutând mereu o nouă formă de a o face vizibilă, devenim sensibili la ecourile realității asupra celulelor noastre. Capturăm senzații subtile, le încurajăm să crească în palme și gesturi, le permitem să ne răsucească și să ne dea astfel acces la noi perspective. Lumea nu se vede la fel atunci când stai în cap. Povestea se țese diferit după ce îți traversează mușchii, dacă o lași să-ți rearanjeze oasele și îi permiți să îți aerisească vertebrele.” – Alexandra Bălășoiu.

Pentru acest workshop, la fel ca pentru toate workshop-urile din cadrul ROOTS, accesul este gratuit numai pentru studenți, iar pentru ceilalți participanți taxa este de 80 lei. Numărul de locuri este limitat iar înscrierile se pot face în acest formular .

dott. Carlo Brentari, Ricercatore, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Settore scientifico disciplinare: FILOSOFIA MORALE

Următoarele două evenimente ROOTS vor avea loc în strânsă succesiune, pe datele de 20 și 21 aprilie, începând de la orele 17:00, la /SAC Malmaison. Este vorba despre două Open Studio în cadrul cărora echipa interdisciplinară ROOTS va deschide procesul de lucru publicului, călăuzindu-l în teritorii unde lumile vegetale, animale umane și non-umane se hibridizează și comunică printr-o hipersensibilitate extinsă. Fiecare din aceste evenimente vor fi urmate de conferințe susținute de Conf. Univ. Dr. Dragoș Cîrneci, respectiv Lector Univ. Dr. Carlo Brentari.

Embodied autobiographical memory , conferința susținută de Dr. Cîrneci, va sublinia conexiunea strânsă dintre memorie, creier și corp. În explorarea modului în care identitatea se înrădăcinează în corp – una dintre temele abordate din mai multe unghiuri în cadrul proiectului ROOTS – memoria are un rol crucial. Din postura sa de expert în neuroștiințe, Dr. Cîrneci va vorbi despre modul în care memoria autobiografică este o reconstrucție a informațiilor senzoriale și motorii, fixate în creier și în corp, asociate cu contexte și experiențe subiective foarte precis identificate. Formularul de înscriere pentru această conferință, care este gratuită, îl veți găsi aici .

În următoarea zi, Dr. Carlo Brentari, lector al Departamentului de Științe Umaniste al Universității din Trento (Italia), va susține în limba engleză conferința Towards species identity. What it could mean for humans to be rooted in the non-human animal world. Dr. Brentari va prezenta participanților o perspectivă asupra eticii filosofice, în care omul, în loc să caute a se individualiza și separa de restul regnului animal, și-ar construi o identitate la nivel de specie ca fiind parte a unui continuum, o componentă vitală și integrată pe deplin într-un întreg suprauman. Accesul publicului este liber dar locurile sunt limitate și înscrierile se pot face folosind acest formular .

Ultimul eveniment ROOTS din luna aprilie este Hidden Flowers – atelier de dans și de redescoperire personală, ghidat de coregrafa Cristiana Lilienfeld. Prin explorarea conexiunii dintre psihicul participanților, propriile lor istorii familiale și viața plantelor, atelierul ilustrează foarte bine natura transdisciplinară a proiectului din care face parte. Aici, rădăcinile își trăiesc deopotrivă funcția de metaforă și cea de structură de bază a vieții, atât în sens vegetal cât și în ceea ce privește complexitățile experienței omenești. Hidden Flowers propune un mod de reconectare cu simțurile, mușchii, oasele, în paralel cu sondarea psihicului, pentru a crea un nou limbaj de mișcare și pentru a facilita descoperirea de sine.

Cristiana Lilienfeld studiază coregrafia și psihologia căutând în permanență punctul de întâlnire al celor două discipline. Este coregraful unei serii de spectacole interpretate în întreaga lume și este unul dintre membrii co-fondatori ai colectivului AREAL – spațiu pentru dezvoltare coregrafică. Atelierul Hidden Flowers va avea loc pe data de 26 aprilie, începând de la ora 19:00, în spațiul AREAL. Susținerea sonoră este asigurată de Lala Misosniky.

Ca la toate workshop-urile din cadrul ROOTS, accesul este gratuit numai pentru studenți, pentru ceilalți participanți taxa de participare fiind de 80 lei, iar înscrierile se pot face în formularul disponibil aici .

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!