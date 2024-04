Proiect al Ministerului Educației și UNICEF: Starea de bine a elevilor

Ministerul Educației pregătește, în parteneriat cu UNICEF, un proiect amplu menit să ofere sprijin școlilor în promovarea stării de bine a elevilor, dezvoltarea abilităților socio-emoționale și promovarea unei utilizări responsabile a tehnologiei. Această inițiativă vine în contextul unei preocupări tot mai mari pentru sănătatea mentală și bunăstarea emoțională a elevilor, într-o eră în care tehnologia și mediul online ocupă un rol din ce în ce mai important în viața cotidiană.

“UNICEF este un partener vechi şi important pentru Ministerul Educaţiei. Am discutat cu doamna Anna Riatti, reprezentanta UNICEF în România, despre rezultatele proiectelor desfăşurate până acum împreună şi planurile de viitor. Echipa UNICEF sprijină de mai bine de un an eforturile Ministerului de desegregare şcolară, împreună am lucrat la crearea unui mecanism unic în Europa de monitorizare şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară. De asemenea, în următoarele luni vom demara un nou proiect comun, în cadrul căruia şcolile vor fi sprijinite în eforturile lor de a promova starea de bine a elevilor, dezvoltarea socioemoţională şi utilizarea responsabilă a tehnologiei”, a transmis Ligia Deca pe Facebook.

