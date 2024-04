Probleme pentru Horațiu Moldovan. Jucătorul, dat în judecată

Horațiu Moldovan (26 de ani) s-a alăturat echipei Atletico Madrid în această iarnă, după transferul său de la Rapid, pentru suma de 800.000 de euro. La scurt timp după semnarea contractului cu echipa din La Liga, agentul Bogdan Apostul l-a acuzat pe Moldovan că a omis să îi plătească bonusul de 7% din suma transferului.

Astfel, acesta a anunțat că-l va da în judecată pe portar.

“Nu aș vrea să mai vorbesc foarte mult despre asta, consider că am depășit un pic limita. Tot ce am făcut în fotbal am făcut în urma muncii pe care am depus-o și nu în urma vreunui scandal în care am fost implicat. O să îl dau în judecată, am pregătit deja actele.

Am auzit tot felul de oameni care spuneau că eu plâng după bani, inclusiv Pancu a spus, eu nu plâng după bani. O spun public, mare parte din banii pe care îi voi câștiga, dacă îi voi câștiga, îi voi dona și voi demonstra acest lucru cu documente.

Onoarea și credibilitatea trebuie să rămână, iar mie nu poate să imi ia nimeni demnitatea. Mare parte din banii pe care îi voi câștiga îi voi dona către copiii nevoiași sau către casele de copii și voi demonstra lucrul ăsta public.

Nu am nevoie de banii lui Horațiu, dar am nevoie ca jucătorii să înțeleagă că trebuie respectate contractele, iar demnitatea și onoarea trebuie să existe în fotbal”, a spus Bogdan Apostu la Digi Sport.

