Ambasadorul României în Chile, Floricel Paul Mocanu, a anunţat că primul lectorat de limba română din America Latină va fi deschis în octombrie la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Umaniste a Universidad de Chile.



„În cursul dimineţii (de joi – n.r.) am avut o întâlnire la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Umaniste a Universidad de Chile (…) pe această temă. Cred că este ultima discuţie tehnică referitoare la deschiderea lectoratului. S-a convenit că acesta va fi deschis în luna octombrie a acestui an fiindcă anul universitar chilian este împărţit în trimestre, nu în semestre, ca la noi, şi în octombrie va începe al treilea trimestru al anului universitar propriu zis. Sunt create toate condiţiile cu ajutorul Institutului Limbii Române de la Bucureşti, care recent a obţinut aprobarea înfiinţării şi finanţării acestui post de lector de limbă, cultură şi civilizaţie românească la Santiago, iar Universidad de Chile şi facultatea respectivă ne-au primit cu foarte mare entuziasm. Ne-au mărturisit că – pe lângă interesul mare nu numai pentru limba, ci şi pentru literatura română – există şi interesul universităţii de a completa paleta tuturor limbilor romanice care se studiază în această universitate”, a spus ambasadorul, citat de Agerpres.



Şeful misiunii diplomatice din Chile a precizat că lectoratul de limba română va fi primul din America Latină, nu numai din America de Sud.



El a vorbit şi despre vizita oficială pe care preşedintele Klaus Iohannis urmează să o efectueze, sâmbătă, în Chile.



„Relaţiile bilaterale sunt pe un curs ascendent cel puţin de un an şi jumătate. (…) În cursul anului trecut am avut consultări diplomatice la nivel de secretari de stat care au condus la vizita preşedintelui Iohannis care va avea loc în aceste zile. Am avut în această perioadă două vizite în România la nivel parlamentar al preşedinţilor grupurilor de prietenie atât din Camera Deputaţilor, cât şi din Senat, evenimentul din zilele acestea fiind practic cea mai importantă activitate politică din relaţiile bilaterale din ultimele două decenii. A mai fost o vizită la nivel de preşedinte acum circa zece ani, însă a fost la nivelul organizaţiilor internaţionale – a fost o reuniune, la Santiago, a liderilor de stat şi de Guvern din ţările membre UE şi din ţările Americii Latine şi Caraibi. Aceasta este, practic, prima vizită prezidenţială din istoria unui şef de stat în relaţiile bilaterale cu Chile”, a afirmat ambasadorul Mocanu.



El a arătat că preşedintele Klaus Iohannis va discuta cu omologul chilian, Gabriel Boric, despre cooperarea economică, dialogul diplomatic bilateral şi în organizaţiile internaţionale, dar şi subiecte ale politicii internaţionale actuale, precum protecţia mediului, energiile regenerabile, cyber security, protecţia împotriva dezastrelor, teme de natură culturală.



Preşedintele Klaus Iohannis efectuează până pe 26 aprilie un turneu în America Latină, care cuprinde vizite oficiale în Brazilia, Chile şi Argentina.

Mâine este așteptat Iohannis în Chile.

