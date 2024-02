Oficialii americani din domeniul sănătății publice din statul Oregon au raportat un caz de ciumă bubonică la un localnic. Ei au anunțat că există un risc scăzut pentru comunitate, conform doctorulzilei.ro.

Specialiștii americani cred că persoana a contractat boala de la o pisică de companie. Oficialii din domeniul sănătății, din statul Oregon, au luat legătura cu toate contactele apropiate ale localnicului și ale pisicii, cărora li s-au furnizat medicamente, a declarat dr. Richard Fawcett, ofițerul de sănătate pentru comitatul Deschutes.

Potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC), principala agenţie federală de sănătate, în Statele Unite se înregistrează în medie şapte cazuri de ciumă la om în fiecare an. În Oregon, ultimul caz de ciumă bubonică semnalat data din 2015, potrivit administraţiei sanitare din acest stat cu peste 4,2 milioane de locuitori.

Cum se manifestă ciuma bubonică?



Ciuma bubonică, sau pesta, este o boală infecţioasă deosebit de contagioasă, cauzată de bacteria Yersinia pestis, care este purtată de purici și rozătoare mici (șobolani și marmote, în principal). Simptomele încep la două până la opt zile de la expunerea la un animal sau la un purice infectat.

Boala poate duce la infecții ale sângelui și ale plămânilor dacă nu este diagnosticată la timp. Aceste forme ale bolii sunt mai grave și mai greu de tratat. Ultima dată când statul american a raportat un caz de ciumă bubonică a fost în 2015.



Aceasta este cea mai frecventă formă de ciumă umană și este mai puțin severă decât un tip de ciumă pulmonară (sau pneumonică), cea mai rară și cea mai virulentă, care poate fi fatală dacă nu este diagnosticată și tratată la timp, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Boala, care a provocat „Moartea Neagră”, o pandemie care a ucis cel puţin o treime din populaţia Europei în Evul Mediu, este rară în ţările dezvoltate şi poate fi tratată în prezent, însă rămâne potenţial periculoasă.

Potrivit specialiștilor pandemia de ciumă bubonică a modificat sistemul imunitar și a provocat mutații genetice care îi fac pe oameni vulnerabili, în prezent, la o serie de boli autoimune. Ciuma Neagră a fost pandemia cu cea mai mare mortalitate înregistrată în istorie, în Evul Mediu, în urmă cu peste 670 de ani (1346-1353), aminteşte 360medical.ro.

Ciuma bubonică a curmat 75 – 200 de milioane de vieți, fiind cauzată de bacteria Yersinia pestis, purtată de purici. Boala s-a răspândit în Europa, Orientul Mijlociu și nordul Africii – ucigând până la jumătate din populația din aceste zone.

Cum poate fi prevenită boala

Metodele de preventie ale infectiei cu Yersinia pestis, agentul etiologic al ciumei cuprind:

Deratizarea locuintelor in cazul in care este observata prezenta rozatoarelor – indepartarea gunoaielor din gospodarie, depozitarea lemnelor in spatii special amenajate si curatarea regulata a curtilor si gradinilor pentru prevenirea inmultirii rozatoarelor

Igienizarea regulata a lenjeriilor de pat si uscarea acestora in aer liber

Evitarea utilizarii paturilor cu umplutura de paie

Depozitarea corespunzatoare a hranei in frigider sau recipiente acoperite pentru a nu atrage rozatoare in locuinta

Indepartarea vestimentatiei utilizate in timpul activitatilor desfasurate in exterior, igienizare corporala corespunzatoare si adoptarea de imbracaminte curata de interior. Puricii se pot ascunde in tesatura vestimentatiei utilizate pentru lucrul in gradina, drumetie sau vanatoare si pot fi transferati cu usurinta in asternuturile de pat

Utilizarea de solutii antipurici pentru animalele de companie din gospodarie

Utilizarea manusilor de protectie in timpul contactului cu animale suspecte de infectie cu Yersinia care necesita administrare de tratament

Utilizarea de spray-uri repelente in timpul desfasurarii activitatilor in aer liber

Purtarea mastilor de protectie pentru evitarea raspandirii infectiei prin intermediul secretiilor contaminate (in cazul pacientilor diagnosticati cu pesta pneumonica).

Paştele în momentele cele mai dificile din istorie

Ritualurile și sărbătorile religioase s-au adaptat și la pandemiile existente în trecut.

Exemple de astfel de adaptare la molimă pot fi găsite mergând până la ciuma care a măturat Italia, în anul 1630. Primul ghetou din lume a fost creat la Veneția, în secolul precedent, dar și de către populațiile evreiești din secolul al XVII-lea, din alte orașe italiene, inclusiv din Padova.

În Ghetoul din Padova, medicul evreu italian Abraham Catalano a lucrat cu oficiali locali pentru a descoperi cum ar putea sărbători Paștele comunitatea evreiască din Padova, în pofida epidemiei, a declarat pentru „Time” Susan L. Einbinder, autorul unei cărţi pe acest subiect.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!