Primele declarații ale fostului lider WTA. Simona Halep: „Adevărul a ieşit la suprafaţă”

După ce TAS i-a redus suspendarea de la patru ani la nouă luni, Simona Help a revenit în țară din Dubai, acolo unde s-a antrenat, și a oferit primele declarații pe Aeroportul Otopeni.

Simona a recunoscut că a avut lacrimi în ochi atunci când a aflat că Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne i-a redus suspendarea de la patru ani la doar nouă luni și consideră că pentru ea acesta reprezintă un nou început în tenis.

„Adevărul a ieşit la suprafaţă şi, în sinea mea, mereu am ştiut că nu am făcut nimic, că nu am luat niciodată o substanţă interzisă şi nici nu am avut această intenţie. Când am aflat decizia m-am bucurat foarte tare. Pot să spun că am avut şi lacrimi pentru că am aşteptat foarte mult acest verdict. Pentru mine este un nou început în tenis pentru că nu mai am niciun punct în clasament”, a spus fostul lider WTA.

Halep a anunțat că vrea să revină în circuit la Miami, turneu care va începe în data de 19 martie. De altfel, organizatorii competiției din America i-au oferit deja sportivei noastre un wild card.

„Îmi doresc să joc la Miami, dar acum doar ce am ajuns şi am nevoie de 2-3 zile ca să mă pregătesc mental pentru asta. Voi decide zilele următoare dacă merg. Pregătirea mea până acum a fost una bună, dar ţinând cont că nu am mai jucat un meci oficial de un an şi şapte luni o să fie destul de dificil să reîncep”, a precizat Simona.

Iar prima provocare pentru dubla câștigătoare de Grand Slam va fi găsirea unui antrenor. „În momentul de față am câteva zile la dispoziţie să formez o echipă aşa cum îmi doresc eu, dar nu va fi uşor. O să o iau pas cu pas şi o să văd cât de bine pot să fac lucrurile”, a mai spus sportiva în vârstă de 32 de ani.

Constănțeanca visează la Olimpiada de la Paris, chiar dacă, în practică, este extrem de dificil: „Îmi doresc foarte mult să fiu la Jocurile Olimpice, dar cred că şansele sunt minime pentru că nu am clasament. Dar dacă până atunci voi reuşi să câştig câteva meciuri o să am o şansă în plus. Mi-aş dori tare mult”.

Ultimul meci oficial disputat de Simona Halep a avut loc pe data de 29 august 2022. Atunci, sportiva noastră era eliminată surprinzător în primul tur de la US Open de Daria Snigur.

