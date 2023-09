Primarului din Caracal i s-a cerut să se autosuspende din PSD

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a afirmat că i-a spus primarului de la Caracal, Ion Doldurea, să se autosuspende din Partidul Social Democrat, în contextul în care fiul acestuia deţine staţia GPL unde au avut loc exploziile în urma cărora au murit doi oameni şi au fost zeci de răniţi.



“Primarul de la Caracal, eu l-am rugat să candideze pentru PSD, pentru că am avut doi primari care nu şi-au făcut treaba în cele două mandate anterioare şi l-am rugat să candideze. Nu cred că am o legătură politică cu primarul de la Caracal. În rest, pe Doldurea sau pe copiii lui, nu cunosc pe niciunul”, a arătat Stănescu.



De asemenea, Stănescu a spus că nu a vorbit niciodată cu fiul primarului, Ionuţ Doldurea.



“Cu primarul de la Caracal am vorbit la telefon, i-am zis că e bine să se autosuspende din partid până organele de anchetă îşi fac datoria şi mai mult şi eu spun acelaşi lucru – organele statului să îşi facă datoria. Cine e vinovat să plătească”, a afirmat el.



“Toţi avem copii. Dacă mă întrebaţi pe mine, fiul meu, nu ştiu ce face fiul meu, pentru că are 36 de ani. Vom analiza la momentul respectiv (…) Nu ştiu dacă primarul de la Caracal se întâlnea cu fiul de două-trei ori pe an”, a mai spus secretarul general al PSD.



Sâmbătă are loc, la Palatul Parlamentului, şedinţa Consiliului Politic Naţional al Partidului Social Democrat (11,00), urmată de reuniunea Grupurilor Parlamentare ale PSD.



Primarul din Caracal, Ion Doldurea, a anunţat săptămâna trecută că a luat decizia de a se suspenda din calitatea de membru al PSD şi, implicit, din orice altă funcţie politică deţinută.

