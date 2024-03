Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni seară că prin formarea coaliţiei PSD-PNL s-a asigurat stabilitate politică şi că, în acest moment, nu vede altă construcţie politică pentru anul 2025, potrivit agerpres.ro.

“România are nevoie de stabilitate politică. Dacă am reuşit negocieri bune la Comisie, am reuşit să închidem fonduri europene, cu peste 96%… Aproape 900 de kilometri de autostradă sunt în lucru în acest moment. (…) Nu văd o altă construcţie politică, în acest moment, pentru anul 2025. E normal că sunt cele două partide mari, care au fost rivale dintotdeauna, în România. PSD a luat decizia de a intra la guvernare atunci când toată lumea fugea de guvernare. Toată lumea şi-ar fi dorit să rămână PNL singur la guvernare, poate guvern minoritar, iar în acel moment era praf şi PNL, dar şi România, fiindcă că ar fi fost un concurs de populism. Ne-am asumat acest lucru şi – vă spun cu toată sinceritatea – îmi pare bine că am luat această decizie împreună cu colegii mei şi se văd efectele”, a spus Ciolacu pentru Antena 3.

Liderul PSD a exclus o coaliţie cu AUR sau cu partidul Dianei Şoşoacă.

“Eu nu văd cu cine să creionăm altă majoritate. PSD să facă cu AUR? PNL să facă cu USR? Au fost la guvernare. Noi nu o să facem niciodată cu AUR. Care e stabilitatea? Actorii politici au rămas aceiaşi, pe scenă. Cu cine? Să fac cu doamna Şoşoacă, facem majorităţi? Ne batem joc de ţară? Dar nu decidem noi. Vor decide românii, prin votul lor”, a mai spus el.

Întrebat cum va vedea electoratul PSD o alianţă cu liberalii, în contextul în care preşedintele Klaus Iohannis a adus în trecut numeroase critici la adresa social-democraţilor, Marcel Ciolacu s-a declarat convins că acesta “a plătit şi va plăti” o factură politică.

“Trebuie să punem în balanţă argumentele. Pentru toate acele declaraţii, ştiţi foarte bine că am ieşit de zeci de ori şi i-am transmis preşedintelui României că eu îmi doresc un preşedinte şi al meu, cu toate că nu l-am votat. Fiindcă aşa e corect. Asta înseamnă o Românie normală. Pentru toate aceste lucruri au existat facturi şi fiecare dintre noi plătim factura politică. Sunt ferm convins că şi preşedintele Klaus Iohannis a plătit şi va plăti această factură politică pentru ieşirile din acel moment”, a spus liderul PSD.

El a mai precizat că nu a luat deocamdată o decizie în privinţa unei eventuale candidaturi la preşedinţie şi că se axează asupra îndatoririlor pe care le are în calitate de prim-ministru. În ce priveşte o candidatură comună PSD-PNL pentru prezidenţiale, Ciolacu a spus că decizia va fi luată după data de 9 iunie.

“Vom vedea după data de 9 iunie. (…) Dacă românii hotărăsc că asta este decizia şi vor vota lista comună de la europarlamentare, cred că e un mesaj important şi atunci va trebui să ne aşezăm la masă şi să facem o alianţă electorală şi pentru funcţia de preşedinte, pentru alegerile generale. Dar acest lucru, cu certitudine, îl vom hotărî după data de 9 iunie”, a arătat Ciolacu.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, face apel la stabilitate politică alături de PNL

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a susținut, într-un discurs rostit în prezența lui Nicolae Ciucă, liderul PNL și al Senatului, că este importantă “stabilitatea politică”, făcând aluzie la actuala alianță la guvernare, dintre PSD și PNL.

“Mă bucur mult că atât eu cât și domnul președinte al Senatului suntem astăzi împreună aici, să arătăm cât de importantă este stabilitatea politică”, a declarat premierul Ciolacu. Șeful Executivului a transmis acest mesaj cu prilejul vizitei pe care a efectuat-o, în dimineața de 19 decembrie 2023, pe un șantier de pe traseul Drumului Expres Craiova – Pitești. Șantierul vizitat de Ciolacu este pe tronsonul 3, Valea Mare – Colonești. La această vizită, premierul a fost însoțit de președintele Senatului, Nicolae Ciucă, de vicepremierul Sorin Grindeanu – ministru al Transporturilor, precum și de Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova.

