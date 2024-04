Poșta Română, prea mulți șefi și salarii de nimic pentru poștași. Firmele de curierat rapid fac munți de bani

Poșta Română este o companie aflată în subordinea ministerului Digitalizării și teoretic ar trebui să fie alocați bani, iar managementul companiei să pună pe picioare această companie care are o responsabilitate enormă deoarece se ocupă cu distribuirea veniturilor românilor, a colectelor, a documentelor și tot ce ține de transmiterea informațiilor confidențiale. În realitate, în aparatul central lucrează aproximativ 10 la sută din cei aproape 22.000 de angajați, iar mulți dintre cei din birouri trăiesc pe principiul ,,timpul trece, leafa merge”.

Deși în vigoare se află o Ordonanță prin care trebuie redusă șefimea, la Poșta Română ar trebui să urmeze o reducere de personal de aproximativ 30%. Între timp, compania se plânge că nu are bani să majoreze salariile celor aproximativ 22.000 de angajați, dintre care 16.000 sunt poștași, care au cele mai mici salarii, vorbim despre venituri de nici 2.000 de lei net, oameni care poartă în gențile lor sume și documente importante.

Directorul companiei Valentin Ștefan dă de înțeles că vrea să miște lucrurile în interior și se laudă cu cifre bune anul trecut, cu o creştere a cifrei de afaceri cu 7,6%. Potrivit unei comunicări a companiei: ,,Poşta Română se află într-un proces amplu de modernizare etapizat pe mai mulţi ani, ce implică reorganizări, investiţii în tehnologie, modernizări de procese etc., având ca scop eficientizarea operaţiunilor CNPR. Principalii beneficiari ai procesului de modernizare sunt în primul rând salariaţii CNPR şi apoi clienţii si ceţătenii României. De altfel, ca urmare a efortului echipei de conducere si a angajaţilor CNPR, anul 2023 se prefigurează a fi cel mai bun an din ultimii 20 de ani.”

Angajații au protestat și au primit o sumă modică

La sfârșitul lunii martie a apărut raportul în care compania menționa o creștere a cifrei de afaceri și la scurt timp, angajații au început să amenințe cu proteste masive.

“Ce a ţinut de noi, şi anume creşterea fondului de salarii la nivel maxim, am făcut deja în ianuarie. Am crescut bugetul de salarii cu 106 milioane de lei, din care 56 de milioane au fost puse în creşteri salariale în luna ianuarie. Restul îi ţinem să vedem ce se întâmplă în vară: creşte salariul minim, cu cât creşte, câţi salariaţi vor fi impactaţi de acest lucru. Indiferent de răspunsurile la aceste întrebări, banii pe care îi avem îi întoarcem către salariaţi în măriri salariale. Motiv pentru care am propus sindicatului să maximizeze această libertate bugetară şi să ofere în medie o mărire de 250 de lei colegilor din companie, la discreţia lor. Adică cum vor să-i împărţim, aşa îi împărţim, acesta este bugetul, acesta este media, 250 de lei”, a declarat Valentin Ştefan.

Între timp, sindicaliștii au ajuns la un acord cu conducerea companiei și a fost decisă o creștere salarială în două etape: creșterea salariului minim în Compania Națională “Poșta Română” la 3.700 lei brut, începând cu 01 iulie 2024; o majorare a veniturilor în cuantum de 420 lei brut (salariu de bază + spor de loialitate), în medie, începând cu 01 septembrie 2024.

Valentin Ștefan, directorul companiei, secretar general al PNL București

Liberalul Valentin Ștefan a primit în toamna trecută un nou mandat de director la Poșta Română pe o perioadă de patru ani, el aflânduse în companie pe poziția de director adjunct din 2020, iar un an mai târziu a preluat mandatul de director general.

În paralel, Valentin Ștefan se află într-o relație bună cu fostul său șef de la ministerul digitalizării, Sebastian Burduja, președinte PNL București și actual ministru al energiei.

Zilele trecute, a avut loc Comitetul de Coordonare al Partidului Naţional Liberal Bucureşti, unde a fost validată noua structură de conducere aleasă pentru următorul mandat, iar din noua structură de conducere a Partidului Naţional Liberal Bucureşti condusă de Sebastian Burduja face parte și Valentin Ştefan, care ocupă poziția de Secretar General al PNL București.

An electoral, Poșta Română anunță că nu distribuie materiale electorale

În baza prevederilor legale, Compania Naţională Poşta Română suspendă, începând cu data de 12 ianuarie 2024, serviciul Postmesager pentru materiale cu caracter politic, a fost anunțul companiei, după ce în Timiș, au apărut pliante PNL lipite de taloane de pensie, ca urmare a unor observații făcute de PSD.

”Poşta Română, cu o vechime de 162 de ani în slujba cetăţenilor, ţine la reputaţia si la prestigiul său, fiind o companie care susţine valorile democratice şi nu doreşte să fie asociată cu niciun partid politic”, a precizat compania.

În concluzie, compania Poșta Română cu un potențial uriaș se zbate între digitalizare și reducerea șefii, însă în realitatea angajații primesc bani puțin și muncesc în condițiile de la începutul anilor 90, iar acele investiții mari se lasă așteptate, în timp ce firmele de curierat rapid fac munți de bani din neputința statului român.