Plângere la DNA pe numele primarului Clotilde Armand, pentru cedarea gratuită a spațiilor din Piața Amzei, renovate pe bani publici. DOCUMENT

Fostul consilier local Dan Podaru, care recent și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar al sectorului 1, a depus o sesizare la Direcția Națională Anticorupție (DNA), prin care denunță ilegalități comise de administrația condusă de Clotilde Armand, prin care au fost oferite gratuit spațiile din Piața Amzei, renovate din bani publici, unei organizații nonguvernamentale, care acționează însă ca o agenție de publicitate.

“România liberă” a arătat cum primarul sectorului 1, Clotilde Armand, a trecut peste prevederile Codului administrativ și a oferit gratuit Fundației The Institute spațiile din Piața Amzei, modernizate cu bani de la bugetul local.

“Doresc să reclam săvârșirea următoarelor fapte penale de numiții Clotilde Marie Armand, primar al Sectorului 1, Ionel Stoica, șef Serviciu Comunicare din Primăria Sectorului 1 și Andrei Gavrilă Borțun, fondatori și președinte al Fundației The Institute:

1. Abuz în serviciu, faptă prevăzută de dispozițiile art.297 Cod penal,

2. Uzurparea funcției, faptă prevăzută de dispozițiile art.300 Cod penal,

3. Neglijență în serviciu, faptă prevăzută de dispozițiile art.298 Cod penal,

4. Delapidare, faptă prevăzută de dispozițiile art.295 Cod penal si

5. Constituire de grup infracțional, faptă prevăzută de dispozițiile art.367 alin.6

Cod penal”, se arată în denunțul penal formulat de Dan Podaru.

Candidatul pentru funcția de primar al sectorului 1 atrage atenția că acțiunile actualului edil au provocat pierderi bugetului local.

“Cedarea gratuită a spațiilor din Piața Amzei 13 și Piața Amzei 13A reprezintă o nouă ilegalitate a primarului Clotilde Armand. Spațiile din cele două imobile sunt identificate ca spații comerciale. În consecință, ele nu puteau fi cedate gratuit, sub formă de parteneriat, deoarece este evident afectat bugetul local și banul public”, a declarat Dan Podaru, pentru “România liberă”.

Acesta afirmă că are încredere că organele de anchetă își vor face datoria.

“Mai mult decât atât, Codul administrativ prevede că entitatea care administrează aceste spații este consiliul local.Prin urmare, era obligatorie consultarea consiliului local, pentru cedarea, închirierea sau schimbarea destinației acestor spații. Mai mult decât atât, trebuie precizat că această clădire era prevăzută pentru activități comerciale. Este o piață. Nu i se putea schimba sub nicio formă destinația. Nu o puteai transforma în centrul cultural, de exemplu. Pentru acest lucru, trebuia cerut atât acordul Consiliului General al Municipiului București, cât și acordul Consiliului Local al Sectorului 1. În consecință, primarul Clotilde Armand a săvârșit o ilegalitate și am convingerea că autoritățile – DNA, pe care am sesizat-o – își vor face, de această dată, 100% cu profesionalism datoria și vom asista cum acest grup infracțional, format atât din funcționari publici și reprezentanți ai primăriei, cât și ai unor firme private din domeniul publicității, vor suporta rigorile legii”, ne-a mai explicat Podaru.

Argumentul administrației Clotilde Armand pentru oferirea gratuită a spațiilor din Piața Amzei este organizarea strict de evenimente culturale.

O imagine obținută însă de jurnaliștii publicației noastre arată însă cum la un eveniment organizat de The Institute în locația cu pricina este amplasat și un stand cu țigări.

După cum a mai arătat “România liberă” o altă neregulă comisă la organizarea evenimentelor în clădirile din Piața Amzei o reprezintă lipsa autorizației de siguranță la incendiu.

Reamintim că Dan Podaru a demisionat anul acesta din funcția de consilier local al sectorului 1 și din cea de membru al Partidului Național Liberal, acuzând că președintele interimar al filialei Sector 1 a formațiunii politice, George Tuță, nu mai permitea critici la adresa edilului Clotilde Armand.

Podaru a înființat, între timp, Alianța Sectorului 1.

