Piedone, la depunerea candidaturii pentru Primăria Capitalei: „Voi câștiga alegerile cu 42%”

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, și-a depus astăzi candidatura pentru Primăria Municipiului Bucureşti și a declarat că va câștiga alegerile cu 42%.



„Se pare că în această competiţie electorală am fost singurul care am avut de la început prima opţiune. M-am pus pe şine ca şi locomotivă (…). Astăzi am depus 52.000 de semnături. Necesarul pentru candidatura mea trebuia să fie 20.000. (…) Nu am zis că voi scoate 52%, merg cu o marjă de eroare pe minus de maxim 10% (…), voi câştiga alegerile pentru Primăria Capitalei cu 42% ca reprezentant al Partidului Puterii Umaniste. E adevărat că acest scor al meu în persoană nu se va regăsi şi în scorul politic din cadrul Consiliului General. Estimând eu astăzi, în realitatea reală, nu în cea virtuală, în care trăiesc diverşi politicieni, că pe scor politic voi scoate minim între 12 şi 15% la nivelul Bucureştiului”, a declarat, vineri, Cristian Popescu Piedone, cu prilejul depunerii candidaturii sale pentru mandatul de edil general al Capitalei din partea PUSL.

El a punctat că va depune lista de consilieri generali în zilele următoare. „N-am depus astăzi lista de consilieri generali. O să o depun zilele următoare, aşteptând negocierile, să vedem dacă se va alinia cineva”, a explicat Cristian Popescu Piedone.



Chestionat de jurnalişti dacă ar accepta să fie susţinut în cursa pentru Primăria Capitalei de PSD, Popescu Piedone a răspuns că „ar fi înţelept” să îl susţină.



„Odată ce astăzi am depus candidatura pe Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal, am înţeles că liberalii nu, dar PSD-ul mai poate să se gândească, să susţină, dacă vor o victorie nu pentru locale (…), politicul să ia mâna de pe administraţia locală, să ne lase pe noi, administratorii de fond, gospodarii, cum îi numim noi pe aceşti primari, indiferent de coloratură politică (…) dacă vor o victorie în toamnă, PSD-ul ar fi înţelept să vină să mă susţină”, a spus Cristian Popescu Piedone.

În ceea ce priveşte o candidatură a primarului Sectorului 3, Robert Negoiţă, la Primăria Capitalei, Cristian Popescu Piedone a punctat că acesta este membru PSD de doar trei zile şi nu poate veni să-şi ceară “dreptul la tronul pe care alţii l-au râvnit” şi nu au fost nominalizaţi.

Referitor la edilul Daniel Băluţă, Cristian Popescu Piedone a menţionat că acesta îşi depune vineri candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 4.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!