O fostă câștigătoare de la „Vocea României”, mărturie dureroasă despre experiența nașterii: „A fost foarte traumatizantă. Cadrele medicale înjurau, vorbeau foarte urât!”

Cristina Bălan, artista care în 2015 a câștigat marele trofeu la „Vocea României”, a povestit experiența traumatizantă pe care a trăit-o în urmă cu 10 ani, atunci când a născut într-un spital din București.

Artista are o poveste de viață impresionantă. Cântăreața a născut acum 10 ani, într-un spital de stat din Capitală, o pereche de gemeni, bebeluși care la puțin timp după venirea pe lume au fost diagnosticați cu Sindromul Down.

Invitată în emisiunea „Monden Alert” de la Metropola TV, artista a povestit pe larg despre cât de traumatizantă a fost nașterea și ce decizie a luat după această experiență.

„A doua oară am decis să nasc acasă, supravegheată de o dulă, tocmai pentru că prima naștere, cea cu gemenii, a fost extrem, dar extrem de traumatizantă. Trauma am suferit-o la un spitalul de stat, nu am să-l numesc acum, pentru că sunt acolo și oameni care sunt dedicați, cum este domnul doctor Sorin Eșanu, care mi-a supravegheat și sarcina cu gemenii și această sarcină cu fetița, tocmai pentru că este un om deosebit. Însă, a fost foarte traumatizantă nașterea cu cadrul medical care înjura și nu-mi place acest lucru. Nu-mi place să fiu umilită, cred că nimănui nu-i place, însă unele persoane acceptă. Am avut nevoie de foarte mulți ani să integrez aceste emoții negative, să ajung la o reziliență și să-mi vindec, practic, trauma. Și atunci am considerat că, decât să mă duc și să stau cu stres, să fac așa cum simt eu. Îmi asum alegerile în viață. Îmi place să-mi iau puterea înapoi”, a declarat Cristina Bălan, în exclusivitate, la Monden Alert.

Emisiunea poate fi urmărită integral mai jos:

