Nicolae Ciucă, hotărât: “Vreau să fim în continuare un partener foarte serios în coaliţia guvernamentală”

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, subliniază seriozitatea și responsabilitatea în cadrul coaliției guvernamentale și reafirmă necesitatea unei abordări similare în privința alianței electorale.

Prezent la Tulcea, la un eveniment de prezentare a candidaților PNL la alegerile locale, liderul liberalilor a răspuns astfel după ce primarul comunei Murighiol, Filip Ivanov, a propus, în glumă, că “în relația dintre PSD și PNL să fim socru mare”, scrie Agerpres.

“Eu vreau să fim în continuare un partener foarte serios în această coaliţie de guvernare, iar alianţa electorală trebuie tratată de asemenea. Se poate glumi, pentru că suntem oameni şi avem voie să avem propria interpretare, dar noi am abordat acest construct politic ţinând cont de responsabilităţile şi de contextul în care trăim. Suntem aici la Tulcea, ştim cu toţii care sunt problemele care afectează şi induc temere cetăţenilor din judeţ (războiul declanşat de Rusia în Ucraina – n.r.), motiv pentru care trebuie să privim această asumare politică fiind una foarte responsabilă”, a declarat Nicolae Ciucă.

“Am văzut cu toţii ce s-a petrecut în cei trei ani şi jumătate de când primarul Ştefan Ilie conduce primăria şi nu vine doar cu vorbe şi promisiuni. El are o experienţă profesională care l-a confirmat timp de patru mandate la primăria din Luncaviţa. A venit la Tulcea, a angajat întreg efortul personalului din primărie şi toţi cei cu care a putut să lucreze la primărie, are peste 40 de proiecte, fonduri de aproximativ 160 de milioane de euro care vizează elemente de infrastructură şi nu numai, ca atare, ei şi faptele lor vorbesc despre ce trebuie să aleagă tulcenii în data de 9 iunie. PNL a venit cu o echipă de profesionişti, continuă să menţină deschise uşile pentru noi membri şi, pe scenă, aţi văzut că toţi cei care sunt primari sau au fost aleşi să candideze au în spate o carieră profesională, ceea ce, din perspectiva mea, ca om care a încheiat o carieră profesională şi am venit să servesc cetăţenii României, recomand să mergem aşa în continuare, pentru că doar aşa putem să avem rezultate”, a mai spus Ciucă.

