Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a dezvăluit că NATO lucrează la un scenariu pentru o acțiune într-o țară din afara Alianței, acțiune la care Ungaria nu vrea să participe, iar generalul Ben Hodges, fost comandant al trupelor terestre ale SUA în Europa, afirmă că România a anunțat că va proteja Republica Moldova împotriva Rusiei.

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a dezvăluit într-un interviu acordat postului postului Kossuth Rádió că, la nivelul conducerii NATO, se lucrează la un scenariu pentru o acțiune a NATO într-o țară din afara Alianței. Șeful guvernului de la Budapesta a precizat că diplomații Ungariei au anunțat deja că Ungaria nu va participa la o asemenea misiune. O echipă de avocați lucrează la o strategie prin care Ungaria să rămână membru NATO dar să nu participe la acțiunile militare ale NATO. Orbán nu a spus explicit în ce țară ar putea acționa NATO dar s-a referit pe larg la războiul dintre Rusia și Ucraina, sugerând astfel că NATO ar pregăti o acțiune împotriva Rusiei.

O ipotetică acțiune NATO în afara Alianței ar fi ori în Ucraina, pentru a o sprijini direct împotriva Rusiei, în actualul război, ori, poate, în Republica Moldova, care este țară neutră dar se simte tot mai amenințată de Rusia.

În paralel, la București, generalul în rezervă Ben Hodges, fost comandant al trupelor terestre ale SUA în Europa, a avertizat că o victorie a Rusiei în Ucraina ar pune în pericol și alte țări europene. Vorbind în cadrul conferinței internaționale „Black Sea and Balkans Security Forum”, generalul american a subliniat că țările NATO trebuie să ajute Ucraina întrucât, dacă Ucraina pierde războiul, următoarea țintă a Rusiei va fi Republica Moldova, apoi și alte țări. “Dacă Ucraina eșuează pentru că noi permitem acest lucru vina va fi a noastră. Rușii vor folosi Ucraina ca trambulină. Unde? Poate în Republica Moldova. România a anunțat că va proteja Republica Moldova. Vom vedea trupe române în Moldova pentru apărarea zonei? Evident că nici aliații polonezi nu vor sta cu mâinile în sân. Ei știu cum se termină filmul unei invazii ruse. Dacă Ucraina cade riscăm să avem o înfruntare directă între NATO și Rusia. E un scenariu ce poate avea loc dacă permitem înfrângerea Ucrainei”, a susținut generalul Hodges.

Conferința „Black Sea and Balkans Security Forum”, acolo unde a vorbit generalul Hodges, s-a desfășurat la București în perioada 23 – 24 mai. Interviul acordat de premierul Ungariei a fost difuzat la Budapesta la 24 mai. Apropierea de timp și complementaritatea dintre aceste două mesaje este foarte interesantă.

Aparent fără legătură cu mesajele transmise de Viktor Orbán și Ben Hodges, tot la data de 24 mai 2024, DIICOT anunța că, înainte cu o zi, deci la 23 mai, procurorii români au dispus reținerea unui cetățean român “cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare”, iar Curtea de Apel București, la sesizarea procurorilor, a dispus arestarea preventivă pe termen de 30 de zile.

“Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că începând cu anul 2022 acesta a procedat la supravegherea unor obiective militare românești sau aparținând NATO amplasate în proximitatea municipiului Tulcea, colectând informații cu caracter militar și efectuând fotografii privind tehnica militară de luptă și deplasarea personalului în zona de graniță cu Ucraina, pe care le-a transmis către diplomați din cadrul Ambasadei Federației Ruse la București”, a anunțat DIICOT. Un detaliu interesant care reiese din comunicatul DIICOT este că Ministerul Apărării Naționale al României deplasează militari la granița cu Ucraina.

La data de 24 mai 2024, Ministerul român de Externe a anunțat că un diplomat de la Ambasada Rusiei din București a fost declarat persona non grata. Această decizie echivalează cu expulzarea din România a diplomatului rus. Ambasada Rusiei a replicat printr-un comunicat transmis pe internet: “La 24 mai a.c, însărcinatului cu afaceri al Federației Ruse la MAE al României i-a fost înmânată o notă verbală prin care se notifică decizia autorităților române de a declara persona non grata un diplomat rus sub pretextul unei activități incompatibile cu statutul diplomatic. Această măsură, îndreptată către o degradare ulterioară a relațiilor bilaterale dintre țările noastre, provoacă regret. In activitatea sa Ambasada, urmează în mod strict prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961 și respinge categoric toate acuzațiile nemotivate împotriva diplomatului său. Partea rusă își rezervă dreptul de a lua măsuri de răspuns”.

În ziua de 24 mai 2024, ministrul român de Externe, Luminița Odobescu, a avut o întâlnire de “consultări”, la București, cu vicepremierul și ministru de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. În aceeași zi, autoritățile române au declarat persona non grata un diplomat al Rusiei, aparent pentru activități de spionaj, ceea ce înseamnă expulzarea lui de pe teritoriul României.

“Este o perioadă dificilă nu numai pentru Republica Moldova ci și pentru întreaga Europă, pe fondul multiplicării acțiunilor hibride și de altă natură ale Federației Ruse. Considerăm aceste acțiuni, aceste practici drept inacceptabile. Autoritățile române au decis declararea ca persona non grata a unui reprezentant al Ambasadei Federației Ruse, pentru activități care contravin Convenției de la Viena”

Luminița Odobescu,

Generalul american în rezervă Ben Hodges a prezentat, într-o conferință desfășurată la București, câteva motive pentru care Occidentul trebuie să fie foarte interesat să ajute Ucraina în războiul contra Rusiei. În caz contrar, dacă Rusia învinge Ucraina, următoarea țintă a Rusiei poate fi Republica Moldova, iar România poate ajunge în situația să trimită militari în Republica Moldova.

Generalul american se teme că, după eventuala înfrângere a Ucrainei, țări precum România și Polonia, ambele făcând parte din NATO, ar fi obligate să ia măsuri militare.

