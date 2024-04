Naomi, una dintre cele mai emblematice figuri transgender din România, s-a stins din viață la vârsta de 47 de ani. Ea a fost spitalizată în Germania și, din păcate, vineri seara, 19 aprilie 2024, a suferit un accident vascular cerebral, iar eforturile medicilor de a o salva au fost în zadar.

Naomi și-a câștigat notorietatea în anii 2000, iar impactul său în industria muzicală și comunitatea LGBTQ+ a fost profund. În 2014, aceasta a participat și la Eurovision.

“Cu inimă grea, vă anunț că Naomi a trecut în liniște în cursul serii de azi, 19 aprilie 2024. Ne vom aminti mereu de istoria LGBT pe cre a creat-o în România și vom păstra amintirile frumoase alături de noi. Sentimentele noastre de compasiune și susținere sunt alături de familia și cei dragi. Odihnă liniștită, Regino”, este mesajul postat de Antonela pe rețelele sociale, o prietenă apropiată a lui Naomi.

Naomi Moldovan, cunoscută sub numele de Naomy sau Naomi, s-a născut ca Florin Moldovan pe 25 aprilie 1977 în Sighișoara, Mureș. A fost o cântăreață, compozitoare și actriță transgender romă. De-a lungul carierei sale, a obținut un succes notabil în competițiile muzicale, câștigând 75 de premii din 103 de participări la diverse festivaluri interjudețene și naționale de muzică ușoară din România. Această realizare remarcabilă a fost oficial recunoscută de Radio România Actualități în anul 1998, prin intermediul lui Andrei Titus.

Naomy a atras atenția la nivel național prin participarea la Selecția Națională pentru Eurovision 2014 cu melodia „Dacă tu iubești”, compusă de Jimi Laco și scrisă de Rareș Borcea. Deși a obținut locul 10 și un total de 3 puncte, prezența sa a fost remarcabilă.

În cinematografie, Naomy și-a făcut debutul în rolul lui Adriani în filmul „Gadjo dilo”, cunoscut în română ca „Străinul nebun” și în engleză ca „The Crazy Stranger”. Acest film este o producție franceză din 1997, filmată în România și regizată de Tony Gatlif.

“Nu știm care a fost cauza reală”

Ziua de 25 aprilie urma să fie una specială pentru Naomi, marcând împlinirea vârstei de 47 de ani. Cu toate acestea, înaintea acelei zile, Antonela a împărtășit public că Naomi a avut o viață marcată de tristețe și dificultăți, confruntându-se cu transfobia și nedreptățile sociale. Antonela a dezvăluit că intenționa să se întâlnească cu Naomi în România, dar că aceasta nu a mai răspuns la telefon.

“Nu știm care a fost cauza reală, medicii trebuie să știe mai bine. Ultimele mesaje și ultimele telefoane când am vorbit au fost lunea trecută. Ne înțelesesem să vină în România, dar după aceea nu am mai aflat nimic despre ea. Ieri am primit această veste, toate gândurile mele pozitive merg spre ea. Stabilisem o întâlnire în țară, chiar stabilisem și datele, doar că după aceea s-a întrerupt brusc legătura. Mi se părea destul de ok la voce, avea o voce destul de sănătoasă, vorbea destul de coerent.

Este destul de în vârstă, trece de 50 de ani, vârsta își spune cuvântul. Viața ei foarte tristă, plină de neajunsuri, transfobie și tot felul de injustiții sociale au dus la tot felul de presiuni psihice“, a declarat Antonela, potrivit Spynews.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!