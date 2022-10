Momente de groază într-un avion! S-a umplut de fum, iar pasagerii nu au mai putut respira aproximativ jumătate de oră

Pasagerii unui avion au intrat în panică după ce cabina unui avion a început să se umple de fum în timpul zborului, iar pasagerii nu au mai putut să respire timp de aproximativ 30 de minute.

Călătorii au fost lăsați fără aer timp de aproximativ jumătate de oră și li s-a transmis să înceapă să se roage în timpul incidentului, notează The Sun.

Zborul SpiceJet de la Goa, India, a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul Hyderabad.

O femeie frenetică a putut fi auzită strigând „apleacă-te, stai jos” în timp ce o alarmă suna în imaginile dramatice care au surprins carnagiul.

Vivek Vishal, care se afla la bordul zborului SG 3735, miercurea trecută, în jurul orei 23:00, a afirmat că măștile de oxigen nu s-au deschis în ciuda fumului care a umplut avionul.

O altă persoană a afirmat că personalul de cabină al companiei aeriene de buget a stârnit și mai multă teamă după ce le-a spus oamenilor să se „roage la Dumnezeu”.

Srikanth Mulupala, pasager, a declarat: „Membrii echipajului ne-au spus să ne rugăm la Dumnezeu și să ne rugăm pentru familiile noastre, a fost umilitor. Mulți dintre pasagerii mei s-au panicat și au început să țipe”.

Un purtător de cuvânt al companiei aeriene a negat aceste afirmații, catalogându-le drept „nefondate”, adăugând în același timp că echipajul a urmat protocolul corespunzător.

Dar alți călători au continuat să afirme că personalul SpiceJet a smuls telefoanele pasagerilor care înregistrau incidentul și le-a cerut să șteargă fotografiile și videoclipurile.

Purtătorul de cuvânt a declarat că echipajul „i-a sfătuit pe pasageri să nu-și folosească telefoanele mobile”, deoarece aceasta este datoria lor în timpul evacuărilor de urgență.

Un altul a declarat că a auzit personalul vorbind pe „tonuri liniștite” cu aproximativ 20 de minute înainte ca fumul să inunde cabina.

Cei aproximativ 90 de pasageri au scoși din aeronavă printr-o ieșire de urgență, iar unul dintre ei a suferit răni ușoare în timp ce cobora, potrivit Direcției Generale a Aviației Civile (DGCA), autoritatea de supraveghere a aviației din India.

Autoritatea de reglementare a ordonat o investigație asupra incidentului, dezvăluind totodată concluziile unei anchete preliminare.

Acesta a descoperit ulei de motor în supapa de purjare a motorului, ceea ce a dus la prezența uleiului în sistemul de aer condiționat, ceea ce a dus la apariția de fum în cabină.

SpiceJet a primit acum ordinul de a trimite mostre de ulei la giganții producători de motoare de aeronave Pratt & Whitney Canada pentru analiză.

Potrivit rapoartelor, compania aeriană a avut deja probleme cu DGCA în urma a șapte cazuri similare de defecțiuni tehnice în timpul zborurilor din acest an.

@narendramodi @PMOIndia @flyspicejet @PilotSpicejet @SpiceJetRBLX @JM_Scindia Respected sir or to whomsoever it may concern.

Night we were returning to hyd from goa within the ✈️ (Spicejet),suddenly there was smoke all around inside the plane starting from nagpur to hyderabad… pic.twitter.com/zZa9OUmJib — Srikanth Mulupala (@SrikanthMulupal) October 13, 2022

