Miroase a recesiune. Câciu anunță tăierea bugetului de stat cu 20 de miliarde

Adrian Câciu anunţă că în coaliţie s-a decis o ajustare cu 20 de miliarde pe bugetul general consolidat al statului. El a precizat că toate măsurile sunt sunt posibile, pentru că trebuie să ajustăm cheltuielile bugetare, ajustarea nu va afecta pachetul social cu care această coaliţie a venit şi nici pachetul economic şi nici investiţiile, scrie News.ro.

Ministrul de Finanţe a declarat că premierul Ciucă i-a anunţat pe colegii din Guvern cu privire la deciziile luate ieri în coaliţie.

”Noi la nivelull coaliţiei şi a Guvernului facem analize periodice, trimestrial. La şedinţa de ieri a coaliţiei am avut o astfel de prezentare pentru că este final de trimestru, este normal să ai o abordare responsabilă, prezinţi care este situaţia şi ajustezi, adaptezi politicile Guvernului astfel încât ţintele pe care le-ai asumat la început de an să le păstrezi ca fiind obiective de atins. Pe fondul constatărilor şi a unei reducere a încasărilor la veniturile statului, este evident şi cred că asta nu are de ce să deranjeze pe nimeni, că şi statul român trebuie să facă facă o ajustare de cheltuieli bugetare, mai ales în zona cheltuielilor neesenţiale. Având în vedere decizia de ieri, colegii de la Finanţe vor face o analiză pentru ajustarea cu 20 de miliarde pe bugetul general consolidat al statului”, a anunţat