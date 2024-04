Milano, la un pas de a interzice vânzarea de pizza sau înghețată după miezul nopții

Liderii din Milano au fost acuzați că au pornit un război împotriva mâncării la pachet (n.r. sistemul to go), printre care se numără și pizza sau înghețata, în încercarea de a combate “viața de noapte sălbatică” din orașul din nordul Italiei, notează The Guardian.

Viceprimarul Marco Granelli a adus în atenția publicului numeroasele plângeri primite din partea localnicilor care se confruntă cu zgomotul excesiv generat de petreceri și terasele deschise până târziu în noapte. În încercarea de a rezolva această problemă, autoritățile au decis să interzică vânzarea de mâncare la pachet, inclusiv pizza și înghețată, după miezul nopții, sperând că această măsură va determina oamenii să plece mai devreme acasă.

Pe lângă această restricție, barurile și restaurantele vor fi obligate să închidă zonele exterioare începând cu ora 00:30 în zilele lucrătoare, iar în weekend cu ora 1:30. Aceste decizii au fost luate cu scopul de a aduce o mai mare liniște în cartierele populare din Milano și de a combate ceea ce autoritățile numesc “viața de noapte sălbatică”.

Cu toate acestea, măsura a stârnit controverse aprinse în comunitate. Unii locuitori susțin că aceasta este o încălcare a libertății personale și a tradițiilor italiene, în timp ce alții o consideră necesară pentru a restabili echilibrul și pentru a asigura un mediu mai liniștit și mai sigur pentru toți cetățenii.

În cazul în care va primi aprobarea, această măsură radicală va fi implementată începând din luna următoare și până la începutul lunii noiembrie. Numeroși italieni sunt indignați de această interdicție, considerând-o o restricție nejustificată a libertății individuale și a tradițiilor locale. Marco Barbieri, un reprezentant al asociației comercianților, a subliniat că “oamenii nu vor fi fericiți” dacă li se va interzice să se bucure de o plimbare după cină și de o înghețată, care este o parte intrinsecă a culturii italiene.

“Ce face vara o familie italiană obișnuită? Face o plimbare după cină și își ia o înghețată”, a declarat Marco Barbieri, secretar general al unității din Milano a Confcommercio, asociația italiană a comercianților cu amănuntul. “Este o tradiție clasică și, prin urmare, este clar că, dacă intervii în acest tip de obicei cultural, oamenii nu vor fi fericiți”.

Deși înțelege situația dificilă a celor care locuiesc în zonele cu viață de noapte zgomotoasă, Barbieri a declarat că interzicerea mâncării la pachet nu va rezolva problema. “O regulă care să interzică oamenilor să bea o sticlă de apă sau să mănânce o înghețată sau pizza în timp ce se plimbă în Darsena nu va rezolva nimic, deoarece oamenii vor rămâne în continuare afară, indiferent de situație. Credeți că un tânăr de 25 de ani va pleca acasă la miezul nopții doar pentru că nu poate să ia ceva de mâncare la pachet? Ce se întâmplă cu turiștii care vor să mănânce o înghețată după miezul nopții? Își dă seama această administrație ce face?”, a continuat acesta.

Primarul Giuseppe Sala a apărat măsura, evidențiind că intenționează să protejeze liniștea locuitorilor. El a invitat reprezentanții comercianților la discuții pentru a găsi soluții alternative care să satisfacă toate părțile implicate. Se preconizează că interdicția va fi aplicată în 12 zone, incluzând cartierele centrale Brera și Ticinese, precum și Darsena, Arco della Pace și Lazzaretto, alături de arterele aglomerate Corso Como și Corso Garibaldi.

