În România a fost lansat MEGOGO, un serviciu media internațional pentru întreaga familie, care funcționează din 2011 în 15 țări din Europa de Est, Asia Centrală și Caucazul de Sud.

În primul rând, serviciul se concentrează pe streamingul online. MEGOGO oferă numeroase televiziuni gratuite, precum și un abonament “Optim TV” la prețul de 14,99 lei, cu peste 100 de programe TV. Printre acestea se numără Kanal D, Romania TV, TraLaLa TV, TVR 1, Național TV, TV1000, Viasat History, Epic Drama, Bollywood TV și altele. Printre avantajele secțiunii “TV” se numără funcții interactive, precum catch-up (înregistrarea emisiunilor), care permite urmărirea emisiunilor și serialelor preferate în intervalul de timp dorit.

“Suntem fericiți să îi întâmpinăm pe potențialii utilizatori din România. Scopul nostru principal este de a oferi o platformă de streaming online cu conținut de calitate. Astăzi facem primul nostru pas, în spatele căruia stau ani de experiență unică în lume, relații solide cu cele mai mari studiouri internaționale: Warner Bros., Disney, Paramount și altele. Am făcut o muncă enormă de cercetare a pieței și localizare a produsului în limba română, adaptare la preferințele locale, acorduri cu deținătorii de drepturi și implementare a sistemelor de plată securizate. Vom continua să extindem biblioteca de conținut, așa că urmăriți-ne”, spune Constantin Pandele, responsabil de dezvoltarea serviciului în România. Acesta are peste 15 ani de experiență în calitate de manager în industria locală de comunicații și televiziune, lucrând anterior în companii precum Romtelecom, Telekom și Orange.

În plus față de televiziunea online, MEGOGO are deja peste 1.000 de filme și desene animate de la studiouri de top în catalogul VOD: Warner Bros., Disney, Pixar, DC, Marvel, 20th Century Fox, Paramount și altele. Printre acestea se numără noutăți precum: “Aquaman and the Lost Kingdom”, “Mission: Impossible – Dead Reckoning”, “Avatar: The Way of Water”, “The Marvels”, “Guardians of the Galaxy Vol. 3”, “Elemental”, “Wonka”, “Killers of the Flower Moon”, etc. Și, de asemenea, povești clasice precum: “Home Alone”, “The Lord of the Rings: The Return of the King”, “The Matrix”, seria “Harry Potter”, “Die Hard”, “Pirates of the Caribbean”, etc.

În secțiunea de filme există funcții precum recomandări bazate pe vizionările anterioare, iar anumite titluri pot fi descărcate pe dispozitive pentru vizionare offline.

“Timp de câteva luni am lucrat la dezvoltarea grilei noastre de programe: locale, regionale, naționale și internaționale pentru lansarea oficială a ofertei. Din punct de vedere tehnic, am reușit să operaționalizăm toate detaliile pentru ca platforma să devină funcțională pe piața de streaming din România. Suntem în etapa negocierilor, avem în lucru mai multe parteneriate care susțin extinderea serviciului în perioada imediat următoare”, a adăugat Constantin Pandele.

Aplicația MEGOGO este disponibilă pentru descărcare pe Google Play, App Store, pe Smart TV și, în curând, și pe console de jocuri.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!