Mbappe a semnat cu Real Madrid, scrie presa spaniolă

Kylian Mbappe a semnat un contract pe cinci ani cu Real Madrid, valabil de la 1 iulie, anunţă cotidianul sportiv spaniol Marca.



Mbappe se va despărţi la finalul acestui sezon de actuala sa formaţiea, Paris Saint-Germain, la care evoluează în din 2017, şi se va alătura actualului lider din Primera Division.



Conform publicaţiei citate, Mbappe a semnat încă de acum două săptămâni contractul cu Real Madrid, valabil până în 2029.



Săptămâna trecută, căpitanul selecţionatei Franţei a avut o întâlnire cu preşedintele clubului PSG, Nasser Al-Khelaifi, pe care l-a informat că la 30 iunie se va despărţi de clubul parizian şi l-a rugat să nu îi înainteze nicio nouă ofertă de prelungire. Motivul era că Mbappe semnase deja contractul pe cinci sezoane cu Real Madrid, aşa cum PSG suspecta de mai mult timp, susţine Marca.

Salariul lui Mbappe la Real Madrid

Mbappe va fi cel mai bine plătit jucător din lotul lui Real Madrid, “pe baza statutului său neoficial de cel mai bun jucător din lume”, dar cu un salariu care nu va depăşi 20 de milioane de euro net pe sezon, plus bonusuri pentru obiective, pe parcursul celor cinci ani, mai scrie ziarul madrilen, reamintind că în ultimele două sezoane atacantul francez a câştigat 32 de milioane de euro net pe an la PSG.



La acest salariu se adaugă însă prima de semnătură, pe care Mbappe o va primi pentru sosirea pe Santiago Bernabeu liber de contract, drept compensaţie pentru faptul că madrilenii nu vor fi nevoiţi să achite nicio sumă către PSG pentru transferul său. Valoarea acestei prime de semnătură va fi sub 130 de milioane de euro, mai mică decât cea promisă de Real Madrid lui Mbappe în 2022, când francezul a decis să final să rămână pe Parc des Princes, conform Marca.

