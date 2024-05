Marcel Ciolacu, mesaj pentru românii din diaspora: “Vă cer iertare!”

Premierul Marcel Ciolacu a subliniat, într-un discurs rostit duminică la Opera Națională Română, că fiecare român care pleacă definitiv din țară reprezintă un “eșec” pentru România, și nu o sărbătoare. Declarațiile sale au fost făcute în contextul Festivalului “Aici-Acolo”, organizat cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni, și au reflectat o preocupare profundă față de emigrarea masivă a românilor în căutarea unor vieți mai bune.

“Simt acum aşa cum am simţit şi atunci, că nu a fost nicio sărbătoare la noi în familie. Ne-a fost tuturor greu şi mamei, cred, aproape imposibil văzând plecarea unui băiat cu singura nepoată pe care o avea şi urma să îi vedem doar în fotografii sau să-i auzim doar la telefon. Cu adevărat a fost sărbătoare doar când s-au întors acasă. Adevărul este că de 30 de ani ne-am obişnuit să sărbătorim eşecul. Organizăm evenimente, spunem discursuri, facem poze şi apoi fiecare îşi vede de viaţa lui, noi aici şi dvs dincolo, în alte ţări. Adevărul este că fiecare trecere definitivă peste graniţă este un eşec pentru această ţară, nu o sărbătoare. Fiecare mamă, fiecare frate, fiecare soră sau nepot care pleacă lasă un gol imens atât în familia care rămâne să sufere, cât şi în comunităţile din care fac parte. Gol cu gol cu gol ajung să formeze un imens abis în sufletul acestei naţiuni, iar asta nu poate fi deloc o sărbătoare”, a declarat Ciolacu, potrivit Agerpres.

“Ca exponent vremelnic al acestei clase politice, dar în primul rând ca om, vă rog să-mi permiteţi să vă cer scuze pentru că nu am putut mai mult şi mai bine. Vă cer iertare pentru că nu am fost în stare să vă ţinem acasă. Am înţeles perfect mesajul dvs şi sunt conştient că mulţi dintre dvs sunteţi decişi să rămâneţi definitiv peste hotare. De aceea, în toate întâlnirile pe care le-am cu liderii europeni de aproape un an de când sunt prim-ministru, am încercat să obţin ceva pentru românii din afara graniţelor. M-am întâlnit cu Pedro Sanchez, care (…) va veni, în iulie, la Bucureşti pentru a semna acordul prin care românii stabiliţi în Spania vor putea avea dublă cetăţenie. Este un semn de respect pe care prietenul meu Pedro Sanchez, după aproape doi ani de când construim acest lucru, îl aduce celei de-a doua comunităţi ca mărime din Spania. Doar Franţa şi Portugalia mai au astfel de acorduri cu Spania şi mă bucur că românii vor avea acces la locurile de muncă mai bine plătite, fără să fie nevoiţi să mai renunţe la cetăţenia română”, a adăugat Ciolacu.

