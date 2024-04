Premierul Marcel Ciolacu a afirmat sâmbătă că Gabriela Firea nu a avut nicio implicare în gestionarea azilelor groazei, iar problemele existente erau deja cunoscute, fiind discutate și pregătite un atac cu câteva luni înainte ca el să preia conducerea Guvernului.

“Când am ajuns la guvernare, normal că s-a întâmplat, au început să apară nenorocirile. Nenorocirile respective erau ştiute din februarie, parcă noi am intrat în august, am început guvernul. Ştiţi foarte bine la ce mă refer, la azilele groazei. Din februarie, până am ajuns eu prim-ministru, când în acel moment era şi doamna Gabriela Firea ministru, s-a clocit şi s-a organizat tot acel atac. Astăzi, după nici un an de zile, adevărul a ieşit la iveală. Gabriela Firea n-a avut nicio treabă cu azilele groazei. Marius Budăi n-a avut nicio treabă cu azilele groazei”, a declarat Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.

“Trebuie să învăţăm, fiindcă suntem oameni politici, trebuie să înţelegem că politica nu este balet. Trebuie, în schimb, să ţinem unii la alţi. Fiecare dintre noi, am avut nişte păreri şi am crezut că e mai bine să facem altfel. Cred că, şi acum nu vreau să mă laud, dimpotrivă vreau să vă povestesc din experienţa mea, cred că cea mai mare calitate a mea este că am încercat tot ce este plusvaloare, indiferent prin ce etape am trecut, să ne strângem şi să fim echipa Partidului Social Democrat. Fiecare dintre noi, la un moment dat, avem supărări sau aspiraţii personale. E normal să fie aşa. Dar cel mai important este, când se apropie un an electoral, cum este anul acesta, cu toate rândurile de alegeri, întreaga echipă să fim iarăşi la Partidul Social Democrat şi voi face în continuare acest lucru cu toţi colegii, care au fost şi care îşi doresc să intre în echipa PSD, dar numai cu aceea care aduc o plusvaloare echipei deja formată”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

