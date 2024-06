Marcel Ciolacu e clar: “PSD va avea candidat la prezidențiale”

Declarația a fost făcută de șeful Executivului la finalul vizitei sale la Baza Aeriană de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic ”Aurel Vlaicu” din Boboc, în cadrul evenimentului Boboc Air Show – BOBAS 2024.

Am spus şi ieri, dacă vreţi vă spun şi astăzi şi mâine. Noi am decis într-un for statutar, ieri, foarte clar – Partidul Social Democrat va avea candidat pentru funcţia de preşedinte. Nu există dacă…Sunt ferm convins că PSD va câştiga alegerile prezidenţiale, iar cea mai mare şansă o să ne-o daţi dumneavoastră, românii, când o să faceţi o raportare la cei 20 de ani de preşedinţi de dreapta,

a spus Marcel Ciolacu.