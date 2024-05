Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, în cadrul conferinței de presă de la Ankara, despre bătaia din Parlament între doi foști miniștri PNL, Florin Roman și Dan Vîlceanu, potrivit romaniatv.net.

Aflat în cadrul unei vizite la Ankara, premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre conflictul violent dintre Florin Roman și Dan Vîlceanu pe holurile Parlamentului.

Marcel Ciolacu îi condamnă pe bătăușii din Parlament



Premierul Ciolacu a vorbit despre bătaie dintre cei doi foști miniștri PNL, Florin Roman și Dan Vîlceanu.

„Îmi pare bine că pe timpul meu nu s-au întâmplat astfel de cazuri. E de cascadorii râsului”, a declarat Ciolacu, fost președinte al Camerei Deputaților înainte să fie numit premier.

Despre incident a vorbit și ministrul Justiției, Alina Gorghiu, care a declarat că „au de suferit imaginea și credibilitatea Parlamentului” în urma unor asemenea incidente. „Cea mai cruntă pedeapsă este în ochii electoratului”, a adăugat aceasta, prezentă și ea la Ankara.

Deputaţii Florin Roman şi Dan Vîlceanu au avut, marţi, o altercaţie în plenul Camerei Deputaţilor şi în afara sălii de plen, Roman afirmând că a fost agresat fizic „cu o lovitură cu genunchiul în zona nasului” şi că va depune plângere penală. Camera Deputaţilor a făcut publice imagini privind conflictul dintre cei doi deputaţi în care se vede cum Dan Vîlceanu îl mușcă pe oponentul său de nas și îi aplică și o lovitură cu piciorul în zona feței.

Florin Roman a fost ulterior la Institutul de Medicină Legală afirmând că Vîlceanu era „extrem de tulburat” şi avea o „privire extrem de ciudată”, lucru ce i se pare foarte anormal având în vedere că îl considera un coleg bun și o persoană prietenoasă, cu care nu a avut niciodată vreun conflict. De asemenea, Florin Roman a explicat că nu a fost vorba despre o bătaie, ci despre o agresiune, el fiind victima.

„Practic, în urma acelei altercaţii, mi-a înfipt mână în gât, am ieşit în acest fel din sala de plen, iar în faţa plenului practic a fost o strângere puternică, a încercat canibalic să mă muşte în zona capului, m-am ferit, în momentul în care mi-am lăsat capul, mi-a împins capul cu mâna stângă şi m-a lovit cu genunchiul în zona nasului. (…) Văzând declaraţia domnului deputat Vîlceanu, care vorbea doar de o altercaţie verbală, am solicitat să demonstrez că omul minte şi că a fost cu totul şi cu totul altceva. A fost o agresiune, că nu a fost o bătaie, pentru că eu nu am reacţionat. Am avut acest instinct de a nu reacţiona pentru că i-am văzut, repet, figura tulburată, mi-am dat seama că omul pe care îl cunoşteam eu nu e acel om, era practic altcineva, s-a şi speriat după ce a conştientizat ceea ce a făcut, am văzut acea urmă de regret pe faţa lui şi de conştientizare, dar deja lucrurile erau consumate”, a adăugat Florin Roman.

Deputatul PNL Florin Roman spune că Marcel Ciolacu i s-a adresat cu apelativul “dobitocule”

Florin Roman a scris, marţi, pe pagina sa de Facebook, că “dobitocule” a fost formularea repetată cu care i s-a adresat, în calitate de lider de grup al PNL, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, el fiind şi liderul interimar al PSD.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!