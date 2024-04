Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că şi bolnavii cronici vor fi scutiţi de la plata contribuţiilor sociale pentru concediile medicale, el precizând că Guvernul a luat o decizie rapidă în acest sens.

Marcel Ciolacu a declarat că bolnavii cronici vor fi scutiţi de la plata contribuţiilor sociale pentru concediile medicale. După cum a explicat acesta, decizia aceasta a fost luată de către executivul pe care îl conduce și asta deoarece parlamentul încă nu a reușit să ajungă la un consens în privinața unui act legislativ care să reglementeze acest lucru.

„Să dau şi medicamente compensate pentru tuse şi junghiuri, să plătesc absolut tot şi să suport eu, statul român, la această dimensiune de 6 miliarde de an concedii medicale, nu o să o fac”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat luni despre posibilitatea ca guvernul să decidă o scutire a bolnavilor cronici de plata impozitului de 10% pe CASS pentru concediile medicale.

„În primul rând, CASS plătim cu toţii, şi medicii, şi dvs, toată, lumea, oriunde în lumea asta. Nu poţi să ţii sistemul de sănătate fără contribuţia pe sănătate. Nu e o taxă introdusă nici de Ciolacu, de când e un stat modern, în lume, a introdus o taxă în ceea ce priveşte sănătate. Am luat o decizie în Guvern şi am exceptat pe această taxă, cu alte cuvinte, cel aflat în concediu medical pentru maternitate, pentru faptul că are copilul bolnav, pentru boli cronice, pentru cancer, va avea un venit suplimentar cu această taxă de 10%”, a explicat Marcel Ciolacu.