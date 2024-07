Chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat pentru ordine şi siguranţă publică, a accentuat că problemele nu aparțin polițiștilor rutieri de pe teren, ci sistemului medical care examinează probele aduse de aceștia, potrivit Antena 3.

El a argumentat că, deși poliția a implementat măsuri pentru a îmbunătăți testarea, rezultatele întârziate din laboratoare afectează procesul general de aplicare a legii.

„În toamna anului trecut cetățenii și presa au solicitat mai multe măsuri: creșterea capacității de testare în zona rutieră. Am ajuns la 800 de aparate drug test. A doua solicitre: să nu mai avem cazuri de tipul celui de la 2 Mai, în sensul că polițistul să-l testeze pe șofer. Și trei: era nevoie de un cadru legislativ. Am venit cu această propunre. Am venit prin acest articol să scoatem procedura, prin retragerea permisului. Reprezentanții INML și Ministerul Sănătății ne-au asigurat că această pricedură durează în laborator între 2 și 7 zile”, a explicat Bogdan Despescu, la TV.

„Una dintre soluții ar fi ca anumite probe dintr-o parte a țării să fie procesate în altă parte a țării, în funcție de volum.

Toată problema e în zona medicală, medico legală. Polițistul și la Vaslui și la Timișoara lucrează cu un singur aparat. În Vaslui avem 10 șoferi testați pozitiv, la fel și la Timișoara. Analiza se realizează în centre diferite, acolo e diferneța, nu la noi.

Am schimbat apratele între județe, iar rezultatele sunt la fel”, a spus Despescu.

