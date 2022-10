Laura Codruța Kovesi, fost procuror-șef al DNA: „Eu nu zic că am fost perfecți, nu zic că dosarele au fost perfecte. Au fost colegi care au făcut greșeli”

Într-un interviu acordat G4Media, Laura Codruța Kovesi, fost procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), actualmente Șefa Parchetului European, a recunoscut faptul că greșeli s-au făcut în privința dosarelor DNA, dar și că Președintele Iohannis i-a cerut demisia.

În interviul respectiv, Codruța Kovesi a mărturisit că Președintele României, Klaus Iohannis i-a cerut demisia, dar nu s-a supărat pe el. În schimb, aceasta aștepta măcar un „mulțumesc” pentru activitatea sa de-alungul timpului.

„Da, este un lucru pe care nu l-am făcut public. A fost o discuție între noi. N-am considerat că trebuie să fac public acest lucru. Mi-a cerut demisia (n.r. Iohannis). Am refuzat. Nu aveam niciun motiv să demisionez. Rolul meu nu este să ajut președinții să treacă peste momente delicate când trebuie să explice propriile lor decizii. Nu mă consideram vinovată cu nimic. Așteptam să ….la finalul mandatului, dacă am fost revocată, cineva măcar să mulțumească pentru ce am făcut, nu să-mi ceară demisia..dar nu am fost dezamăgită că mi-a cerut demisia,” a spus Kovesi pentru sursa citată.

Întrebată ce ar spune azi despre activitatea DNA, Codruța Kovesi a spus că „rămâne o instituție care va fi în sufletul meu și nu pot să fiu detașată.”

DNA-ul pe care l-ați condus câțiva ani a marcat recent 20 de ani de la înființare. Privită cu detașare de la Luxemburg, ce ați spune azi despre activitatea DNA?

„Detașată nu pot să fiu, am lucrat 5 ani acolo. Au fost 5 ani foarte grei și cu colegi care și-au asumat foarte multe riscuri. Vă amintiți că o perioadă lungă de timp toți am fost hărțuiți, umiliți, atacați, făcuți în toate felurile, doar pentru că am îndrăznit să ne facem treaba. Eu nu zic că am fost perfecți, nu zic că am fost perfecți, nu zic că dosarele au fost perfecte.

Poate au fost colegi care au făcut greșeli, poate că au fost dosare în care n-a fost sută la sută perfecțiunea, dar ne-am străduit, am încercat să arătăm că legea este egală pentru toată lumea. Am avut curaj, ne-am asumat ceea ce avem de făcut. Deci, pentru mine, DNA rămâne o instituție care va fi în sufletul meu și nu pot să fiu detașată. Și sunt aceiași oameni în DNA acum. Dacă ar fi să comentez, aș spune: nu-i lăsați singuri. Deci, o perioadă lungă de timp, cel puțin până a început Parchetul European să lucreze, ei au fost lăsați singuri,” a spus Kovesi.

Șefa Parchetului European are dosar penal încă deschis

Laura Kovesi, Șefa Parchetului European, acuză conducerea Parchetului, că dosarul său deschis de Secția Specială împotriva sa pe vremea lui Dragnea, chiar în timpul procedurii de selecție desfășurată la Bruxelles, este ținut în continuare deschis ”în mod nelegal”, deși ar exista trei hotărâri ale Înaltei Curți care stabilesc că dosarul trebuie înc

”În continuare, procurorii care au acest dosar ignoră niște hotărâri definitive. Dosarul nu este închis. (…) Nu se întâmplă nimic. Este ținut acolo, probabil în dorința de a intimida pe alți magistrați din sistem, de a-l arăta. Uitați ce vi se poate întâmpla (…) Cred că este doar o încercare de a ține presiunea pe procuror, de a-l arăta ca atunci când îți faci treaba este cineva care îți va crea probleme”, a declarat Kovesi într-un interviu acordat G4Media.ro.

De altfel, aceasta a afirmat că indepedența sa nu este afectată de faptul că acest dosar este în continuare deschis.

Secția Specială a fost desființată, dar dosarele au fost preluate de procurori anume desemnați din cadrul Parchetului General.

Secția Specială care este condusă de Adina Florea, i-a deschis Codruței Kovesi dosar, acuzând-o de abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă într-un dosar ce are legătură cu aducerea în ţară a fostului director al FNI Nicolae Popa.

Sebastian Ghiță, fostul deputat fugit în Serbia, este omul care a sesizat instanța. El a susținut că în 2011, Kovesi i-ar fi cerut acestuia să achite suma de 200.000 de euro pentru aducerea în țară, cu un avion, din Indonezia, a lui Nicolae Popa, pe numele căruia exista un mandat internaţional de arestare.

Întrebată dacă dosarul aducerii în țară a fostului director FNI, Nicolae Popal s-a închis aceasta a răspuns:

„Nu, nu există 3 hotărâri ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în care fie se explică că tot ceea ce s-a făcut în dosar este nelegal și dosarul trebuie închis, fie s-a stabilit un termen de finalizare a dosarului. În continuare, procurorii care au acest dosar ignoră niște hotărâri definitive. Dosarul nu este închis. Este ciudat. Este foarte greu să-mi explic și mi-e foarte greu să explic atitudinea procurorilor ierarhic-superiori. Îmi amintesc când eram eu procuror general sau șef al parchetului, al DNA-ului, cât de multe plângeri primeam pe dosare tergiversate. Eu o să continui să aplic demersurile procedurale în această situație. Dar, repet, sunt 3 hotărâri ale Înaltei Curți de Casație și Justiție care sunt ignorate,” a spus Kovesi.

De altfel, o decizie trebuia să fie luată de secția specială până pe data de 1 aprilie 2022, dar, se pare că nu s-a mai întâmplat nimic de atunci, conform Codruței.

„Nu s-a întâmplat nimic. Oricum, din martie 2019 nu s-a întâmplat nimic în dosar în afară de plângeri și de demersuri ne-instituționale pe care eu le-am făcut prin avocat. Nu s-a întâmplat nimic,” a afirmat aceasta.

Ba mai mult de atât, nici nu știe unde se află dosarul ei.

„Nu știu, n-am fost informată, n-am primit niciun fel de înștiințare din partea nimănui, n-am primit nicio comunicare (n.r. unde se află dosarul). Singura mea comunicare în dosar este atunci când fac acele cereri la Înalta Curte de Casație și Justiție și primesc un răspuns formal de la Parchet. Cred că altcineva trebuie să răspundă la aceste întrebări,” a spus Kovesi.

Așadar, practic, Codruța Kovesi a rămas în mod nelegal agățată în ancheta în curs.

