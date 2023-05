Kim Kardashian, declarații despre căsnicia încheiată cu Kanye West: „A fost frumos!”

Kim Kardashian nu consideră că mariajul ei cu Kanye West un „eșec”. Invitată la podcastul „On Purpose” al lui Jay Shetty, vedeta a vorbit deschis despre relația frumoasă pe care a avut-o cu Kanye West, explicând că nu poate „ajuta” oamenii care nu „vor”.

„Nu poți să-ți forțezi convingerile și să le proiectezi asupra cuiva care gândește cu totul altceva”, a spus vedeta, potrivit pagesix.com.

Deși crede că este „OK să ai” opinii contradictorii, spunând că așa „e în viață”, Kardashian i-a încurajat pe ascultători să acorde deosebită importanță „valorilor și principiilor morale care te caracterizează”.

Absolventa din „Keeping Up With the Kardashians” a explicat: „Este în regulă să realizezi că viața este atât de scurtă și că ar trebui să te duci și să găsești oamenii care se sunt pe aceeași lungime de undă cu tine.

Nu poți forța lucrurile…”, a continuat ea. „Nu te poți aștepta ca ei să fie acolo unde ești tu și la nivelul tău”.

Kardashian, în vârstă de 42 de ani, a adăugat că îi învață această lecție pe cei patru copii ai ei și ai lui West, North, 9 ani, Saint, 7 ani, Chicago, 5 ani, și Psalm, 4 ani.

Kim și Kanye s-au căsătorit în 2014 și s-au despărțit în 2021.

West s-ar fi căsătorit cu angajata sa de la Yeezy, Bianca Censori.

