Kelemen Hunor afirmă că rotația guvernamentală se poate face în patru – cinci zile

Vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR afirmă că, dacă se respectă Protocolul PSD-PNL, rotația guvernamentală se poate face în patru cinci zile, iar documentul prevede schimbarea la patru portofolii.

„Discutăm despre un protocol semnat de PSD – PNL care prevede schimbarea premierului, schimbarea la patru portofolii: Finanţe cu Justiţie, Transporturi cu MIPE, Secretarul General şi Cancelarul. Atât prevede protocolul. Nu prevede UDMR, ministere în plus în minus, nu prevede nimic altceva. Dacă se respectă acest protocol, atunci lucrurile sunt extrem de simple – în patru cinci zile, într-o săptămână maxim se poate face această rotaţie”, a declarat Kelemen Hunor, marţi, la TVR Info, potrivit agerpres.ro.

Întrebat dacă simte nevoia modificării în anumite puncte a acestui protocol, preşedintele UDMR a negat: „Nu, absolut deloc. Dacă ei doresc, între ei, nu am nicio problemă.

„Este o înţelegere între ei. Ei, dacă în interior acolo mai vor să schimbe ceva, se poate, deci nu este Sfânta Scriptură, dar eu nu vreau să intervin, nu simt absolut necesitatea de a interveni, fiindcă este o înţelegere între PNL şi PSD. Ei trebuie să respecte ceea ce au scris pe hârtie în 2021”, a adăugat el, potrivit agerpres.ro.

Hunor spune că rotația la guvernare ar merge făcută în patru-cinci zile, acesta neavând nimic de reproșat colegilor lui

Referitor la prestaţia miniştrilor UDMR, Kelemen a arătat că evaluarea o face şi premierul actual, dar şi viitorul premier desemnat, fiindcă are un cuvânt de spus despre persoanele cu care doreşte să lucreze. Liderul Uniunii a precizat, însă, că, personal, nu are nimic de reproşat acestora.

„Eu, în acest moment, nu am nimic de reproşat, nimic profund, nimic esenţial, miniştrilor noştri. Dacă mă uit la programul de guvernare, dacă mă uit la acordul de coaliţie atunci ei, în această perioadă (…) de când suntem în această formulă de guvernare, au făcut tot ce se putea face. Mai mult, am pornit programe importante naţionale, strategii importante, am recuperat lucruri care nu erau făcute de foarte mulţi ani şi, din acest punct de vedere, nu am nimic de reproşat sau nimic esenţial. De nuanţe putem discuta, fiindcă şi eu de foarte multe ori aş vrea să meargă mult mai repede descentralizarea sau să meargă mult mai repede o reformă, dar nu lucruri profunde”, a argumentat vicepremierul.

