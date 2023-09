INS: Câștigul salarial mediu a scăzut în iulie 2023

Conform informatiilor publicate de Institutul National de Statistica, salariul mediu net lunar inregistrat pentru luna iulie a fost de 4.565 lei, inregistrand o scadere cu 35 lei (-0,8%) comparativ cu luna anterioara. In sectorul hotelier si al restaurantelor, castigul salarial mediu net ramane cel mai scazut comparativ cu celelalte sectoare analizate.

Cea mai recentă statistică publicată de Institutul National de Statistica (INS) releva faptul ca in luna iulie 2023, castigul salarial mediu brut a fost de 7.317 lei, inregistrand o scadere cu 47 de lei (-0,6%) fata de luna iunie 2023. Cele mai mari valori ale castigului salarial mediu net au fost inregistrate in domeniul activitatilor de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv serviciile informatice, ajungand la 10.584 lei, in timp ce cele mai mici salarii au fost inregistrate in sectorul hotelurilor si restaurantelor, de doar 2.546 lei.

Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 14,8%.



Potrivit INS, indicele câştigului salarial real a fost 104,9% în iulie 2023 faţă de luna iulie 2022. Indicele câştigului salarial real a fost 99,1% în luna iulie 2023 faţă de luna iunie 2023. Raportat la luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 232,6%, cu 2,1 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna iunie 2023.



În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde, atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei.

Conform INS, în luna iulie 2023, nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat, în aproape egală măsură, atât scăderi, cât şi creşteri faţă de luna precedentă.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna iunie 2023 au fost cauzate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev. 2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 14,6% în activităţi de editare, cu 13,1% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, respectiv cu 11,4% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură); între 4,5% şi 11,0% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, alte activităţi extractive; între 2,0% şi 4,0% în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi de spectacole, culturale şi recreative, telecomunicaţii, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice.