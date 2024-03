Imagini cu Selena Gomez fără machiaj. Cum arată cântăreața în mod natural

Selena Gomez (31 ani) a postat pe contul său de Instagram o serie de imagini fără machiaj, cu ea “reală”.

Cântăreața pop, actrița și fondatoarea “Rare Beauty” a încărcat o serie de fotografii pe Instagram Stories, inclusiv un selfie în care apare fără machiaj.

Cu părul ciufulit și purtând un halat sau un cardigan gri, o Selena Gomez fără machiaj face cu ochiul în story, notează presa internațională.

De altfel, Selena a postat o fotografie profesionistă care îi scoate în evidență aspectul natural, iar Camila Cabello a fost impresionată: “Doamne Dumnezeule, femeie, ai milă”, a scris Cabello, complimentând poza.

Selena Gomez shared this natural selfie ☺️



Selena Gomez compartió esta selfie al natural ☺️ pic.twitter.com/eLvrKheOWo — Selena Gomez Fan Acc (@_selenagomezecu) March 24, 2024

Pe lângă faptul că a fost sinceră în fotografii, fondatoarea “Rare Beauty” este sinceră și atunci când vine vorba de lupta ei cu stima de sine.

La un panel SXSW la începutul lunii martie, intitulat “Mindfulness Over Perfection: Getting Real On Mental Health”, Gomez a vorbit despre modul în care vizionarea documentarului “My Mind & Me (2022 Apple TV+)”, axat pe sănătatea mintală, a făcut-o să realizeze că trebuie să fie mai blândă cu ea însăși.

Celebra artistă se află într-o etapă a vieții sale în care se simte în armonie și păstrează o legătură strânsă cu fanii săi prin intermediul rețelelor de socializare. Este cunoscut faptul că în momentele în care trece prin perioade dificile sau depresive, vedeta alege să se retragă temporar din lumina reflectoarelor virtuale, dezactivând temporar contul său de Instagram.

Această abordare sinceră și deschisă a stărilor sale emoționale a fost întotdeauna apreciată de către fanii săi, care îi oferă sprijinul și înțelegerea în orice moment. În perioadele de reținere, Selena Gomez se concentrează adesea pe propria sa sănătate mentală și pe îngrijirea de sine, recunoscând importanța echilibrului emoțional și a găsirii unor modalități sănătoase de gestionare a stresului și a presiunilor mediului înconjurător.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!