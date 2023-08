Goran Bregovic a fost oprit să intre în Republica Moldova. Cântărețul sârb a susținut războiul Rusiei în Ucraina

Faimosul cântăreț sârb Goran Bregovic a fost oprit să intre în Republica Moldova de către autoritățile de frontieră de pe aeroportul din Chișinău.

Incidentul este relatat, în ziua de 20 august 2023, de presa din Republica Moldova. Bregovic a confirmat că a fost oprit pe aeroport și că nu va putea intra în Republica Moldova. Goran Bregovic și trupa care-l acompaniază sosiseră cu avionul, urmând să cânte la un festival intitulat Gustar.

Bregovic susține că poliția de frontieră nu i-a precizat motivul pentru care nu-i dă voie să intre în Republica Moldova. Totuși, Bregovic este cunoscut pentru pozițiile sale pro-ruse, mai ales în ceea ce privește ocuparea ilegală a peninsulei Crimeea, în anul 2014, și în ceea ce privește atacarea Ucrainei de către Rusia, în anul 2022.

Potrivit TVR Moldova, înainte de a afla, în august 2023, că nu poate intra în Republica Moldova, Goran Bregovic avea deja interdicţie de a intra în Ucraina şi în Polonia. În anul 2015, deci după ce Rusia a anexat ilegal Crimeea, Bregovic a cântat într-un spectacol organizat de Rusia în Crimeea. Drept urmare, Ucraina i-a anulat lui Bregovic invitația de participare la mai multe concerte pe care le avea programate în Ucraina.

Organizatorul festivalului din Republica Moldova se numește Gustar Music Festival. Organizatorul a postat pe facebook, la data de 20 august 2023, următorul anunț:

Ne cerem scuze repetat, că Goran Bregović nu a putut intra în Republica Moldova și nu va putea concerta astăzi. Am primit prima reacție a artistului, transmisă de către echipa sa de producție:

“My dear Moldovan friends!

I apologise deeply for not being able to perform at the Gustar Music Festival today. We were very disappointed when we were not allowed into Moldova at the Chisinau airport without any official explanation. I tour extensively with my musicians all over Europe and have never had any difficulties anywhere. I love your country very much and it is a pleasure for me to respond to the opportunity to perform in Moldova, especially at such a colourful and unique festival as Gustar. I am very sorry that I have been deprived of the joy and pleasure of appearing in front of you this time. But I can assure you that together with my team we will try to ensure my shows in Moldova next time will not meet any obstacles. Greatly looking forward to our next meetings! With love, Goran Bregović”

Bregovic (73 de ani) este un sârb originar din Bosnia – Herțegovina, o țară provenită din dezmembrarea Iugoslaviei. O critică mai veche împotriva lui Bregovic este că nu a condamnat crimele comise de sârbi împotriva albanezilor din Kosovo. Serbia este, de pe altă parte, o țară în care o mare parte a populației și chiar a politicienilor este favorabilă Rusiei. Rusia, la rândul ei, nu recunoaște independența Kosovo față de Serbia.

