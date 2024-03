Gigi Becali contestă amenda UEFA: „Mă duc la TAS”

După ce UEFA l-a amendat cu 30.000 de euro pentru că a pariat pe meciul Nordsjelland – FCSB, din Conference League, Gigi Becali a anunțat că va contesta decizia la TAS.

Gigi Becali a fost sancționat de UEFA cu 30.000 de euro pentru „participarea la activități de pariuri legate de un meci din competițiile UEFA”, dar patronul FCSB a anunțat că va contesta amenda la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne. Totul a pornit de la o declarație dată de Becali după partida Nordsjelland – FCSB, pierdută de vicecampioană cu scorul de 0-2. Atunci, latifundiarul din Pipera a spus că a pariat 20.000 de euro pe calificarea formației roș-albastre. „Am pierdut 20.000 de euro, am pus un pariu. Am vorbit cu cineva și a zis că e cotă 7. Cică dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult. I-am zis să îmi pună 50.000 de la el. Paria pentru mine. Ne cunoaștem. Mi-a zis că nu poate 50.000, că se poate maxim 20.000. Am pus 20.000 că ne calificăm. Nu am pariat eu”, declara la acea vreme Gigi Becali.

Imediat după aceste afirmații, UEFA s-a autosesizat și a demarat o anchetă, iar acum, la mai bine de jumătate de an, a venit și decizia forului fotbalistic continental. De menționat că în această anchetă a fost implicată și Federația Română de Fotbal (FRF).

Luni, omul de afaceri a oferit prima reacție oficială după sancțiunea primită din partea UEFA. Acesta l-a acuzat pe secretarul general al FRF, Radu Vișan, care ar fi orchestrat totul. „De la cine? Și ce? Nu o să merg la TAS? Mă duc la TAS. Care e problema? Astea sunt prostii! Dacă fac niște glume… Bine îi ai pe ăștia în țară care nu au ce face și te reclamă. E unul acolo, Vișan. Are omul ceva… Tralala. Face, măi, Vișan, măi, în nebunia lui… Una-două nu-i convine și se crede șmecher. Cum să plătesc? Pentru ce? Eu glumesc. Ne închide gura, măi, Vișan, măi? Măi, Vișane, ai ceva la bibilică?”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

Partida dintre Nordsjaelland și FCSB, pe care patronul vicecampioanei României ar fi pariat, a avut loc pe 17 august 2023 și s-a încheiat cu victoria danezilor, scor 2-0.

